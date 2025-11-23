Women Live | Serie A, Lazio-Inter 0-0: fuorigioco per le nerazzurre, rete annullata

Altra battuta d'arresto quella rimediata nel derby della capitale contro la Roma: una sconfitta che conferma il percorso altalenante della squadra di Grassadonia, che quest’oggi non sederà in panchina nel match contro l’Inter delle ore 12:30, a seguito della espulsione subita al termine della sfida al Tre fontane contro le giallorosse.

Dopo sole sei giornate di campionato, la Lazio Women ha collezionato tre vittorie e tre sconfitte, queste ultime, tra l’altro, arrivate contro le principali teste di serie del campionato, come Juventus e Roma, ma allo stesso tempo è riuscita a imporsi contro avversarie di prestigio come il Como, attualmente secondo in classifica dopo la Roma.

Un andamento che dimostra quanto sia ancora complesso trovare una continuità: se la Lazio punta a raggiungere le zone alte della classifica e confermarsi come una delle big del campionato, sarà fondamentale presto la invertire la rotta. E già a partire dalla sfida di quest’oggi contro l’Inter sarà necessario dare il via a un percorso in crescita.

Le formazioni ufficiali di Lazio e Inter

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Mancuso, Baltrip-Reyes, D`Auria; Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Martin; Karczewska, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Connolly, Le Bihan, Monnecchi, Ashworth-Clifford, Visentin. Allenatore: Gianluca Procopio.

INTER (4-3-3): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinković, Andrés, Merlo; Csiszár, Santi, Magull; Vilhjálmsdóttir, Wullaert, Glionna. A disposizione: Piazza, Belli, Pleidrup, Van Dijk, Tomašević, Detruyer, Giudici, Bartoli, Consolini. Allenatore: Gianpiero Piovani

La designazione arbitrale

Arbitro: Carlo Esposito

Assistenti: Chianese - Monaco

Quarto Ufficiale: Cosimo Papi

Operatore FVS: Giampaolo Jorgji

Il live del match tra Lazio e Inter