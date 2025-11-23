LIVE

Women Live | Serie A, Lazio-Inter 0-0: fuorigioco per le nerazzurre, rete annullata

Tutto pronto per la settima giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Inter

Ginevra Sforza /

Ginevra Sforza /

Altra battuta d'arresto quella rimediata nel derby della capitale contro la Roma: una sconfitta che conferma il percorso altalenante della squadra di Grassadonia, che quest’oggi non sederà in panchina nel match contro l’Inter delle ore 12:30, a seguito della espulsione subita al termine della sfida al Tre fontane contro le giallorosse. 

Dopo sole sei giornate di campionato, la Lazio Women ha collezionato tre vittorie e tre sconfitte, queste ultime, tra l’altro, arrivate contro le principali teste di serie del campionato, come Juventus e Roma, ma allo stesso tempo è riuscita a imporsi contro avversarie di prestigio come il Como, attualmente secondo in classifica dopo la Roma.

Un andamento che dimostra quanto sia ancora complesso trovare una continuità: se la Lazio punta a raggiungere le zone alte della classifica e confermarsi come una delle big del campionato, sarà fondamentale presto la invertire la rotta. E già a partire dalla sfida di quest’oggi contro l’Inter sarà necessario dare il via a un percorso in crescita.

Le formazioni ufficiali di Lazio e Inter

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Mancuso, Baltrip-Reyes, D`Auria; Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Martin; Karczewska, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Connolly, Le Bihan, Monnecchi, Ashworth-Clifford, Visentin. Allenatore: Gianluca Procopio.

INTER (4-3-3): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinković, Andrés, Merlo; Csiszár, Santi, Magull; Vilhjálmsdóttir, Wullaert, Glionna. A disposizione: Piazza, Belli, Pleidrup, Van Dijk, Tomašević, Detruyer, Giudici, Bartoli, Consolini. Allenatore: Gianpiero Piovani

La designazione arbitrale

Arbitro: Carlo Esposito 

Assistenti: Chianese - Monaco

Quarto Ufficiale: Cosimo Papi 

Operatore FVS: Giampaolo Jorgji

Il live del match tra Lazio e Inter

  • 37'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonita Milinković, prima calciatrice del match subire una sanzione

  • 35'
    match_started
    Share Link

    Altra occasione Lazio

    Buon cross di Oliviero che ha cercato di servire di Karczewska: l'attaccante non intercetta correttamente e sfuma l'occasione per la Lazio

  • 29'
    match_started
    Share Link

    Gioco fermo

    Rúnarsdóttir a terra nella sua area di rigore

  • 25'
    match_started
    Share Link

    Occasione Lazio

    Goldoni vicina ad aprire le marcature al Fersini, Rúnarsdóttir respinge e mette in angolo

  • 16'
    match_started
    Share Link

    Check in corso

    Fuorigioco confermato dal direttore di gara

  • 15'
    match_started
    Share Link

    Fuorigioco dell'Inter

    Nerazzurre a un passo dal vantaggio, rete annullata per offside

  • 9'
    match_started
    Share Link

    Ci prova Piemonte

    Piemonte da fuori area, conclusione fuori. Inter salva 

  • 8'
    match_started
    Share Link

    Chance Inter

    Ancora Durante incisiva e spazza un'altra occasione per le nerazzurre

  • 5'
    match_started
    Share Link

    Occasione Inter

    Inter vicino al goal, Durante non concede la rete. Primo vero guizzo della squadra di Piovani

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia il match

    Al via la settima giornata di campionato, in cui la Lazio Women ospiterà al Fersini l'Inter di Piovani

  • 1'
    match_started
    Share Link

    "Mai più"

    Squadre in campo schierate dietro al cartello “Mai Più”

