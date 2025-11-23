Women Live | Serie A, Lazio-Inter 0-0: fuorigioco per le nerazzurre, rete annullata
Tutto pronto per la settima giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Inter
Altra battuta d'arresto quella rimediata nel derby della capitale contro la Roma: una sconfitta che conferma il percorso altalenante della squadra di Grassadonia, che quest’oggi non sederà in panchina nel match contro l’Inter delle ore 12:30, a seguito della espulsione subita al termine della sfida al Tre fontane contro le giallorosse.
Dopo sole sei giornate di campionato, la Lazio Women ha collezionato tre vittorie e tre sconfitte, queste ultime, tra l’altro, arrivate contro le principali teste di serie del campionato, come Juventus e Roma, ma allo stesso tempo è riuscita a imporsi contro avversarie di prestigio come il Como, attualmente secondo in classifica dopo la Roma.
Un andamento che dimostra quanto sia ancora complesso trovare una continuità: se la Lazio punta a raggiungere le zone alte della classifica e confermarsi come una delle big del campionato, sarà fondamentale presto la invertire la rotta. E già a partire dalla sfida di quest’oggi contro l’Inter sarà necessario dare il via a un percorso in crescita.
Le formazioni ufficiali di Lazio e Inter
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Mancuso, Baltrip-Reyes, D`Auria; Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Martin; Karczewska, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Connolly, Le Bihan, Monnecchi, Ashworth-Clifford, Visentin. Allenatore: Gianluca Procopio.
INTER (4-3-3): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinković, Andrés, Merlo; Csiszár, Santi, Magull; Vilhjálmsdóttir, Wullaert, Glionna. A disposizione: Piazza, Belli, Pleidrup, Van Dijk, Tomašević, Detruyer, Giudici, Bartoli, Consolini. Allenatore: Gianpiero Piovani
La designazione arbitrale
Arbitro: Carlo Esposito
Assistenti: Chianese - Monaco
Quarto Ufficiale: Cosimo Papi
Operatore FVS: Giampaolo Jorgji
Il live del match tra Lazio e Inter
-
37'
Cartellino giallo
Ammonita Milinković, prima calciatrice del match subire una sanzione
-
35'
Altra occasione Lazio
Buon cross di Oliviero che ha cercato di servire di Karczewska: l'attaccante non intercetta correttamente e sfuma l'occasione per la Lazio
-
29'
Gioco fermo
Rúnarsdóttir a terra nella sua area di rigore
-
25'
Occasione Lazio
Goldoni vicina ad aprire le marcature al Fersini, Rúnarsdóttir respinge e mette in angolo
-
16'
Check in corso
Fuorigioco confermato dal direttore di gara
-
15'
Fuorigioco dell'Inter
Nerazzurre a un passo dal vantaggio, rete annullata per offside
-
9'
Ci prova Piemonte
Piemonte da fuori area, conclusione fuori. Inter salva
-
8'
Chance Inter
Ancora Durante incisiva e spazza un'altra occasione per le nerazzurre
-
5'
Occasione Inter
Inter vicino al goal, Durante non concede la rete. Primo vero guizzo della squadra di Piovani
-
1'
Inizia il match
Al via la settima giornata di campionato, in cui la Lazio Women ospiterà al Fersini l'Inter di Piovani
-
1'
"Mai più"
Squadre in campo schierate dietro al cartello “Mai Più”