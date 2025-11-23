Women | Lazio-Inter, le formazioni ufficiali di Grassadonia

Archiviata la sesta giornata di Serie A, che ha visto la Lazio Women impegnata nel derby capitolino alla Roma di Rossettini, le biancocelesti si preparano a tornare nuovamente in campo per ospitare quest'oggi l’Inter Femminile. Contro le nerazzurre la Lazio dovrà cercare di voltare velocemente pagina e conquistare punti preziosi in ottica classifica: a seguito del ko subito contro le giallorosse, la vetta della classifica si è ulteriormente allontanata e ora le biancocelesti occupano la settima posizione con nove lunghezze.

La squadra di Grassadonia dovrà quindi cercare di raccogliere i punti utili nel lunch match di oggi, sfruttando il momento complesso della squadra di Piovani, attualmente a tre punti dalla zona retrocessione. In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 12:30, i due allenatori hanno diramato le loro formazioni ufficiali.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Mancuso, Baltrip-Reyes, D`Auria; Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Martin; Karczewska, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Connolly, Le Bihan, Monnecchi, Ashworth-Clifford, Visentin. Allenatore: Gianluca Procopio.

Le undici titolari dell’Inter

INTER (4-3-3): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinković, Andrés, Merlo; Csiszár, Santi, Magull; Vilhjálmsdóttir, Wullaert, Glionna. A disposizione: Piazza, Belli, Pleidrup, Van Dijk, Tomašević, Detruyer, Giudici, Bartoli, Consolini. Allenatore: Gianpiero Piovani