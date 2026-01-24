Lecce-Lazio, le probabili formazioni: ultima per Romagnoli, Noslin favorito

In una serata triste per il popolo laziale che vedrà Alessio Romagnoli vestire per l’ultima volta la maglia biancoceleste, prima di volare definitivamente in Arabia, la Lazio sarà impegnata questa sera alle 20:45 allo Stadio Via del Mare contro il Lecce.

Una sfida in cui per l’ennesima volta in stagione Sarri ha gli uomini contati. Dopo la batosta contro il Como, i biancocelesti sono chiamati necessariamente a conquistare i punti in ottica classifica anche per dare un respiro di sollievo ad un ambiente fortemente deluso non solo dei risultati, ma anche dalle scelte di mercato della società biancoceleste.

Poche le novità di formazione: se il reparto arretrato per l’ultima volta rimane invariato, a centrocampo, con la squalifica di Cataldi, Sarri è costretto a schierare Basic in regia, anche a seguito dell’affaticamento accusato da Rovella, il reparto sarà completato da Taylor e Vecino. Per quanto riguarda l’attacco, Noslin è favorito su Dia e Ratkov, e a completare il tridente offensivo ci saranno Cancellieri e Zaccagni.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Basic, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Le probabili scelte del Lecce

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gallo, Tiago Gabriel, Siebert, Danilo Veiga; Ramadani, Coulibaly; Sottil, Gandelman, Pierotti; Stulic. Allenatore: Di Francesco.