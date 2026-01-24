Lotito crede nell'Europa e chiama la squadra all'impresa

In un momento complesso per la Lazio, non solo dal punto di vista i risultati, ma anche dal forte malcontento del popolo laziale, Lotito, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, ha avuto un confronto con la squadra a Formello giovedì scorso e ha invitato Zaccagni e soci a credere fortemente nell’Europa, anche solo attraverso la scorciatoia della Coppa Italia.

L’obiettivo della Lazio è tornare a qualificarsi in una delle competizioni europee, anche se al momento vista la classifica e gli ultimi risultati risulta estremamente complesso, come anche affermato dallo stesso Sarri nelle sue ultime dichiarazioni.