Women Live | Serie A, Lazio-Como 0-0: tutto pronto al Fersini!

Tutto pronto per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Como

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Como

Ginevra Sforza /

Una gara fondamentale quella che andrà in scena tra pochi minuti allo stadio Mirko Fersini di Formello. La Lazio, reduce dalla pesante eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Roma, dovrà cercare ora di concentrare tutte le proprie energie sul fronte del campionato, dove al momento occupa il quarto posto in classifica a pari punti con la Fiorentina. 

Nel caso in cui le biancocelesti dovessero battere le comasche salirebbero momentaneamente al secondo posto, entrando ufficialmente in zona Champions League. In una classifica cortissima come quella della Serie A Women anche il Como ha l’obiettivo di scalare la classifica per raggiungere la zona alta: il match che si prospetta sarà ad altissima tensione.

Le formazioni ufficiali di Lazio e Como

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Mesjasz, Connolly, D'Auria; Monnecchi, Goldoni, Benoit, Martin, Oliviero; Karczewska, Le Bihan. A disp.: Durante, Gregori, Baltrip Reyes, Mancuso, Cesarini, Castiello, Piemonte, Simonetti, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Procopio

COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Cecotti, Howard, Bergersen; Madsen, Chidiac, Pavan; Kramzar, Berisha, Nischler. A disp.: Capelletti, Ruma, Pinther, Bernardi, Picchi, Rizzon. All.: Stefano Sottili

La designazione arbitrale

Arbitro: Lucio Felice Angelillo (sez. Nola)

Assistenti: Matteo Gentile - Andrea Cecchi

IV Ufficiale: Alessandro Angelo

Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo

Il live del match tra Lazio e Como

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Si inizia al Fersini!

    Tutto pronto al Fersini di Formello per la prima gara del girone di ritorno della Serie A! Primo pallone affidato alle ospiti

