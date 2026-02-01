Ufficiale, il Pisa ha preso una dura decisione riguardo Gilardino: il comunicato
La Società del Pisa ha preso una dura decisione riguardo il futuro del tecnico Alberto Gilardino, ecco il comunicato
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
Il comunicato del Pisa
Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri.
Sul prossimo allenatore
Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.