Ufficiale, il Pisa ha preso una dura decisione riguardo Gilardino: il comunicato

La Società del Pisa ha preso una dura decisione riguardo il futuro del tecnico Alberto Gilardino, ecco il comunicato.

Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri.