Women | Lazio-Como, le formazioni ufficiali di Grassadonia
Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Lazio e Como in vista della 12° giornata di Serie A
Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia, la Serie A Women Athora torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno. Il 12º turno si aprirà quest’oggi alle ore 12:30 con Lazio-Como, in cui le biancocelesti dovranno cercare di riscattarsi dopo la pesante batosta ricevuta in Coppa Italia per mano della Roma nella sfida di ritorno e che ha visto le giallorosse avere la meglio per un netto 3-0 al Tre Fontane.
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 12:30, i due allenatori hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Mesjasz, Connolly, D'Auria; Monnecchi, Goldoni, Benoit, Martin, Oliviero; Karczewska, Le Bihan. A disp.: Durante, Gregori, Baltrip Reyes, Mancuso, Cesarini, Castiello, Piemonte, Simonetti, Cafferata, Visentin.
All.: Gianluca Procopio
Le undici titolari del Como
COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Cecotti, Howard, Bergersen; Madsen, Chidiac, Pavan; Kramzar, Berisha, Nischler. A disp.: Capelletti, Ruma, Pinther, Bernardi, Picchi, Rizzon. All.: Stefano Sottili