Primavera Live | Coppa Italia, Lazio-Bologna 1-1: fine primo tempo
Segui il live del match tra Lazio e Verona valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia
Segui il live del match tra Lazio e Verona valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia
Dopo l'ennesima battuta d'arresto con l'Atalanta che ora vede la Lazio di mister Punzi al 17° posto in classifica, a soli 11 punti collezionati in 13 uscite stagionali. Un rendimento negativo per la Primavera laziale, che già a partire dalla sfida di oggi contro il Bologna per i sedicesimi di finale di Coppa Italia dovrà cercare di rialzare la testa e centrare il passaggio del turno.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20 (3-5-2): Panozzo, Ciucci, Bordon, Bordoni, Canali, Santagostino, Farcomeni, Marinaj, Calvani, Sulejmani, Montano. A disp.: Bosi, Battisti, Cuzzarella, Milillo, Serra, Iorio, Carbone, Pernaselci, Cangemi, Curzi, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi
BOLOGNA (4-3-1-2): Gnudi, Pukko, Krasniqi, Lai, Mazzetti, Francioli, Papazov, Castillo, Markovic, Libra, Lo Monaco. A disp.: Kristancig, Briguglio, Ferrari, Tupec, Nesi, Armanini, Toroc, N'Diaye, Jaku, Baldini, Rossitto. All.: Stefano Morrone
La designazione arbitrale
Arbitro: Nicolò Dorillo (sez. di Torino)
Assistenti: Cirillo - Raccanello
Il live del match tra Lazio e Verona
-
46'
Fine primo tempo
Termina in parità il primo tempo tra Lazio e Bologna
-
46'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Ciucci riprende il Bologna a pochissimi minuti dalla fine del primo tempo
-
35'
Goal del Bologna
Rossoblù in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Markovic si fa trovare pronto e sblocca la sfida
-
20'
Canali incanta ancora, ma Gnudi salva il Bologna
Altro squillo di Canali per Sulejmani, ma Gnudi si rende ancora protagonista di una parata salvifica per il Bologna
-
16'
Bologna pericoloso
Mazzetti vicinissimo ad aprire le marcature: Pannozzo si fa trovare pronto e nega la rete agli avversari, calcio d'angolo per il Bologna
-
11'
Bologno pericoloso in area
Bologna pericoloso nell'area di rigore biancoceleste: è Ciucci a salvare la Lazio da Castillo, pronto a mettere dentro
-
5'
Altra occasione della Lazio
Ancora Canali: il numero 19 fornisce un assist prezioso a Bordon che, con un colpo di testa, prova a sorprendere l'estremo difensore rossoblù, ma trova solo i guantoni di Gnudi
-
1'
Guizzo di Canali
Canali a un passo dal goal: il numero 19 si infila con decisione tra due difensori del Bologna, ma Gnudi è attento e concede solo un corner agli avversari
-
1'
Inizia Lazio-Bologna!
Squadre in campo in attesa del fischio d'inizio in programma alle ore 11:00. Nel mirino dei biancocelesti una vittoria che manca ormai da due mesi, e soprattutto il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia: sono i padroni di casa a dare inizio alla sfida