Buone notizie per Sarri: si avvicina il rientro per Cancellieri

Buone notizie in casa Lazio: secondo quanto emerso nell’edizione odierna de Il Messaggero, Maurizio Sarri potrebbe presto rivedere in campo Matteo Cancellieri. Dopo i numerosi infortuni che hanno colpito l’organico biancoceleste, l’ultimo quello accusato da Danilo Cataldi che ha messo in allarme nuovamente il reparto di centrocampo, ora il tecnico toscano potrà ritrovare presto una pedina preziosissima nel suo reparto offensivo.

Cancellieri punto al Bologna

Nel corso degli allenamenti che la Lazio ha svolto ieri pomeriggio si è rivisto in gruppo anche il numero 22 laziale dopo un mese e mezzo dall’infortunio accusato a Bergamo. Secondo quanto filtra, l’attaccante punta a strappare la convocazione già dal prossimo impegno della Lazio contro il Bologna, in programma domenica 7 dicembre. Anche se il suo rientro sarà graduale.