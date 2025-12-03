Quando Tare e Sarri litigarono per Ilic

In realtà, quattro uscite già si sanno. Si lavora sempre allo scambio Noslin-Ilic, il serbo che Sarri aveva già chiesto nel 2022 a Tare (che gli portò invece da Verona solo Cancellieri) e per cui nacque un altro litigio. Adesso la distanza con Fabiani è sulla cessione di Dele-Bashiru e, soprattutto, sullo sbarco del 34enne Insigne, che ha però un accordo di massima con Lotito. Igli è andato via, domani sarà ufficialmente un “nemico”, ma certe storie interne (d’amore e odio) alla Lazio si ripetono all’infinito. Il Messaggero