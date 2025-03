Inizia la fase ad eliminazione diretta di Europa League della Lazio, impegnata alla Doosan Arena di Plzen contro il Viktoria. La gara d'andata che si svolge in Repubblica Ceca è il primo passo compiuto dalle due squadre verso Bilbao, sede della Finale in programma il 21 maggio. La Lazio di Baroni è reduce dalla vittoria contro il Milan, ma alle prese con qualche defezione di formazione dovuta agli infortuni, mentre il Viktoria Plzen vorrà far valere il fattore casa per poi giocarsi tutto al ritorno allo Stadio Olimpico.

Seguite il live scritto del match tra Viktoria Plzen e Lazio su LazioPress.it

Le formazioni ufficiali di Viktoria Plzen-Lazio

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Markovic, Dweh, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Vydra; Durosinmi

A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Hejda, Doski, Panos, Sojka, Valenta, Havel, Kopic, Adu, Vasulin.

Allenatore: Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Milani, Lazzari, Gila, Patric, Vecino, Tchaouna, Nazzaro, Serra.

Allenatore: Baroni.

Il live di Viktoria Plzen-Lazio