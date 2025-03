Castellanos: "Il River Plate mi ha cercato due volte. Il mio obiettivo era..."

L'attaccante biancoceleste, Valentin Castellanos, ha concesso una lunga intervista al portale sportivo argentino DSports in cui ha rivelato alcuni aspetti meno noti, come le offerte ricevute dal River Plate o la difficoltà riscontrata nei primi anni di carriera, fino alla conquista della tanto attesa convocazione nella Nazionale argentina.

La Nazionale argentina è sempre stato il mio obiettivo. La convocazione non me l'aspettavo. Quando giochi in Europa sai che devi prepararti per quello. Chi mi conosce bene sa quanta fatica ci ho messo per arrivare questo a questo punto. Quando ero piccolo avevo diverse offerte dalla Cina e dall'Arabia Saudita, ma non volevo accettarle. Il mio obiettivo era giocare in Europa per poi un giorno guadagnarmi un posto nella Nazionale e competere a questo livello.

Il River Plate mi ha chiamato due volte. La prima non ricordo se nel 2021 o 2022. Non mi chiamò Gallardo, ma il suo secondo. Ma sì, mi cercarono. La prima cosa che mi chiese fu se ero disponibile a venire al River. Ovviamente gli dissi di sì, che era qualcosa da discutere, non solo a livello personale, ma anche a livello di club, per il trasferimento e per trovare un accordo che andasse bene per entrambe le squadre. Ci lavorarono per un po', ma alla fine non si arrivò a un accordo, non tanto per una mia scelta, ma semplicemente tra i club.