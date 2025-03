Delio Rossi: "Non ci sono vie di mezzo per la Lazio, o tutto o niente. In panchina..."

L'ex tecnico biancoceleste, Delio Rossi, è intervenuto a Radiosei nella trasmissione “Non mollare mai” per commentare il prossimo impegno dei biancocelesti in Europa League, in programma quest'oggi alle ore 21:00.

Il fatto di giocare in casa in un campo piccolo e non bello depone a favore del Viktoria, ma stiamo parlando di una squadra nettamente inferiore tecnicamente alla Lazio. La squadra di Baroni partirà a mille cercando di arrivare a mille.

E’ questa l’identità della Lazio e non ha neanche le caratteristiche per snaturarsi. I biancocelesti sono o tutto o niente, non è strutturata per ragionare sulla partita di ritorno. Sono convinto che la Lazio o farà bene o farà male. Non ci sono vie di mezzo.