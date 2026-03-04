LIVE

SEMIFINALE COPPA ITALIA | LIVE LAZIO-ATALANTA 1-1: Dele porta in vantaggio al Lazio, Pasalic Pareggia

47' Dele-Bashiru, 51' Pasalic

Patrizio Pasqualini /

47' Dele-Bashiru, 51' Pasalic

Tutto pronto in un Olimpico semi vuoto per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Il live tra Lazio e Atalanta

  • 51'
    Pareggio Atalanta

    Neanche il tempo di metabolizzare il vantaggio, e la Dea pareggia i conti

  • 47'
    goal
    GOLLLLLLLL LAZIOOOOO

    Scavetto sotto e Dele-Bashiru porta in vantaggio la Lazio

  • 45'
    Fine primo tempo

    poche emozione nei primi 45 minuti. L'Atalanta ha preso una traversa e un gol annullato per fuorigioco. La Lazio nulla

  • 41'
    Traversa Atalanta

    e Provedel fermo a guardare il tiro si Zappacosta che si stampa sulla traversa

  • 38'
    Romagnoli non ce la fa

    Brutto colpo sul polpacci: chiede il cambio

  • 34'
    L'Atalanta c'è

    La Lazio cerca di spingere ma l'Atalanta è difficile da scardinare

  • 25'
    Lazio ci prova

    Azione prolungata prima da Dele e poi da Zaccagni: Maldini non trova il tap.in vincente

  • 12'
    match_started
    L'Atalanta sfiora il gol

    Pasalic a un passo dal gol: colpo di testa che finisce di poco sul fondo

  • 8'
    match_started
    Gol annullato

    Rete annullata per fuorigioco di Zappacosta

  • 6'
    match_started
    Gol dell'Atalanta

    Dea in vantaggio con Krstovic per un colpo di testa 

  • 1'
    match_started
    Fischio d'inizio!

    Si parte all'Olimpico di Roma per la semifinale d'andata tra Lazio e Atalanta. Primo possesso affidato agli ospiti

