SEMIFINALE COPPA ITALIA | LIVE LAZIO-ATALANTA 1-1: Dele porta in vantaggio al Lazio, Pasalic Pareggia
47' Dele-Bashiru, 51' Pasalic
Tutto pronto in un Olimpico semi vuoto per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.
Il live tra Lazio e Atalanta
-
51'
Pareggio Atalanta
Neanche il tempo di metabolizzare il vantaggio, e la Dea pareggia i conti
-
47'
GOLLLLLLLL LAZIOOOOO
Scavetto sotto e Dele-Bashiru porta in vantaggio la Lazio
-
45'
Fine primo tempo
poche emozione nei primi 45 minuti. L'Atalanta ha preso una traversa e un gol annullato per fuorigioco. La Lazio nulla
-
41'
Traversa Atalanta
e Provedel fermo a guardare il tiro si Zappacosta che si stampa sulla traversa
-
38'
Romagnoli non ce la fa
Brutto colpo sul polpacci: chiede il cambio
-
34'
L'Atalanta c'è
La Lazio cerca di spingere ma l'Atalanta è difficile da scardinare
-
25'
Lazio ci prova
Azione prolungata prima da Dele e poi da Zaccagni: Maldini non trova il tap.in vincente
-
12'
L'Atalanta sfiora il gol
Pasalic a un passo dal gol: colpo di testa che finisce di poco sul fondo
-
8'
Gol annullato
Rete annullata per fuorigioco di Zappacosta
-
6'
Gol dell'Atalanta
Dea in vantaggio con Krstovic per un colpo di testa
-
1'
Fischio d'inizio!
Si parte all'Olimpico di Roma per la semifinale d'andata tra Lazio e Atalanta. Primo possesso affidato agli ospiti