Sarri a Sportmediaset: "Squadra spenta, ma la colpa non è solo dei giocatori"

Ai microfoni di Sportmediaset mister Sarri ha commentato il momento dei biancocelesti a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Atalanta. Il tecnico si è soffermato sul periodo complicato che sta vivendo la sua squadra, reduce dalla pesantissima sconfitta in trasferta contro il Torino, e sull'impegno di questa sera contro la Dea.

Sarri a Sportmediaset

Squadra spenta ma non può essere solo colpa dei giocatori. Come ho detto ai giocatori è sicuramente anche colpa dell’allenatore, dello staff e di tutto l’ambiente. Se l’atteggiamento che si vede in campo è quello non può essere colpa esclusivamente dei giocatori. Io ho fatto una critica a tutti noi, non solo ai giocatori. Penso che l’obiettivo primario in questo momento sia ritrovare la solidità che avevamo fino a venti giorni, un mese fa.

Continua il mister