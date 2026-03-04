Sarri a Sportmediaset: "Squadra spenta, ma la colpa non è solo dei giocatori"
Le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sportmediaset a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Atalanta
Ai microfoni di Sportmediaset mister Sarri ha commentato il momento dei biancocelesti a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Atalanta. Il tecnico si è soffermato sul periodo complicato che sta vivendo la sua squadra, reduce dalla pesantissima sconfitta in trasferta contro il Torino, e sull'impegno di questa sera contro la Dea.
Sarri a Sportmediaset
Squadra spenta ma non può essere solo colpa dei giocatori. Come ho detto ai giocatori è sicuramente anche colpa dell’allenatore, dello staff e di tutto l’ambiente. Se l’atteggiamento che si vede in campo è quello non può essere colpa esclusivamente dei giocatori. Io ho fatto una critica a tutti noi, non solo ai giocatori. Penso che l’obiettivo primario in questo momento sia ritrovare la solidità che avevamo fino a venti giorni, un mese fa.
Continua il mister
L’obiettivo primario in questo momento deve essere quello. Una squadra solida può fare qualsiasi risultato, una squadra vulnerabile no. Il nostro obiettivo è quello. Dobbiamo avere l'orgoglio di essere arrivati fino a questo punto e avere l’entusiasmo per giocarcela a tutti i costi. L’orgoglio perché abbiamo messo fuori le due finaliste dell’anno scorso. Un percorso la squadra lo ha fatto, queste due partite saranno due difficili ma con una botta di entusiasmo e con la convinzione di potercela fare, possiamo andare avanti.