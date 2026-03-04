Lazio, Bucchioni su Lotito: "Non può fare così, tutto surreale"

Si avvicina il match di andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Sfida importantissima per entrambe ma in particolare per gli uomini di Maurizio Sarri che si giocano la gara per dare un senso all'intera stagione. Un'annata sicuramente deludente e cupa. Dall'altra parte la Dea che tiene alla competizione ma che è ancora in corsa sia in campionato (per un posto in Europa) che in Champions League. Nella partita di questa sera lo stadio Olimpico di Roma vedrà la quasi totale assenza del popolo laziale per la risaputa contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito. A parlare di quello che sta accadendo oramai da mesi in casa Lazio è stato Enzo Bucchioni, importante giornalista sportivo che si è soffermato in particolare sulla telefonata emersa nelle ultime ore tra Lotito e un tifoso biancoceleste.

Le parole di Bucchioni

L'ennesima telefonata tra Lotito e un tifoso? Siamo nel 2026, un presidente e senatore non dovrebbe fare così. E' tutto surreale. perché continua a rispondere al telefono a numeri che non conosce? Ne avrà di telefonate ogni giorno, perché rispondere a queste chiamate?

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Hysa, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All. Sarri.