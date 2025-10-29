Primavera Live | Coppa Italia, Lazio-Vicenza: le formazioni ufficiali

Archiviata la trasferta contro il Cesana, la Lazio Primavera di mister Punzi torna in campo ma questa volta sul fronte della Coppa Italia: alle ore 11:00 è previsto il fischio d'inizio per la sfida tra biancocelesti e Vicenza, valevole per i 32esimi della competizione nazionale. Reduci da una pesante sconfitta nell'ultima giornata di Primavera 1 contro i bianconeri per 3-1, quest'oggi i giovani aquilotti dovranno cercare di conquistare una preziosa vittoria e staccare in automatico il pass per il prossimo turno di Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali

LAZIO U20: Pannozzo, Calvani, Bordon, Santagostino Baldi, Marinaj, Trifelli, Farcomeni, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci. A disp.: Bosi, Ciucci, Milillo, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Morelli, Boccardelli, Carbone, Curzi, Sana Fernandes. Allenatore: Francesco Punzi

L.R. VICENZA U20: Meneghetti, Moscati, Stradiotto, Rensi, Minucelli, Catino, Pavanello, Carron, Romio, Tartaglia, Bolzon. A disp.: Cunegatti, Rigoni, Barbiero, Giora, Blal, Prepelita, Randon, Picardi, Poier, Florio, Vlad. Allenatore: Guido Belardinelli-



La designazione arbitrale

Arbitro: Cristiano Ursini

Assistenti: Ludovico Esposito e Leonardo Rossini

Il live del match tra Lazio e Vicenza