Cardone: "Cambi in attacco per Sarri. Trasferta vietata? Sconfitta delle istituzioni"

A poco più di 24 ore dal match contro il Pisa, uno dei temi più caldi al momento è senza dubbio la trasferta vietata ai tifosi laziali a poche ore prime del fischio d'inizio. Su questa tematica e sulle possibili scelte di mister Sarri in vista del match delle ore 20:45 contro la squadra di Gilardino, è intervento ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone.

Cardone a Radiosei

La decisione della trasferta vietata è anche un po’ una sconfitta delle istituzione. L’allerta era alta, lo sappiamo, però si parla di un migliaio di persone. Mi sembra sia l’ennesima dimostrazione di una mancanza di gestione. La decisione eventualmente doveva arrivare prima. Pisa Lazio? Intanto è un peccato che non ci sarà la spinta dei tifosi. Le energie mentali positive che sono arrivate dalla vittoria contro la Juventus dovranno superare la stanchezza: credo sia questo l’input che Sarri sta dando alla squadra. La trasferta è difficile, sicuramente il torto della trasferta vietata alcuni calciatori, i più tifosi, potranno utilizzarlo come ulteriore motivazione. La Lazio non può fallire, è una prova divenuta importante proprio in virtù del successo di domenica.

Continua il giornalista