35° Serie A Live | Empoli-Lazio 0-1: Dia la sblocca dopo 1'

Al Castellani di Empoli, D'Aversa ospita Baroni nel lunch match della domenica di Serie A. In palio ci sono punti importanti e risposte da dare con l'Empoli alle ultime chiamate per la salvezza e la Lazio per rimanere attaccata al treno europeo.

Le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken, Cacace; Colombo.

A disp.: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konate, Esposito.

All.: Roberto D`Aversa

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic, Gila.

All.: Marco Baroni

Il live del match