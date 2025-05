Fabiani: "Si vuole minare la serenità del club. Bernabé? Tentativo di istigazione e estorsione"

Sfida esternamente delicata quella che andrà in scena alle ore 12:30 allo Stadio Castellani tra Empoli e Lazio: i biancocelesti dovranno cercare di guadagnare tre punti fondamentali per avanzare in classifica, approfittando anche degli scontro diretti che andranno in scena oggi tra Roma e Fiorentina alle ore 18:00, e tra Juventus e Bologna, in programma alle ore 20:45. La Lazio, dopo la pesantissima sconfitta contro il Bodo/Glimt ai quarti di finale di Europa League e la conseguente eliminazione dalla competizione, punta ad un piazzamento in Europa, nonostante per la corsa al quarto posto ci siano altre quattro pretendenti, rendendo la volata ancora più complessa.

Nel pre partita di Empoli-Lazio è intervenuto Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ai microfoni di Dazn. Il ds ha parlato delle ultime questioni extra calcio che hanno coinvolto il mondo Lazio: la telefonata a Lotito, e il post Instagram di Bernabé, a cui la società ha duramente risposto attraverso due comunicati pubblicati nella giornata di ieri.

Fabiani a Dazn

Come arriviamo a questa partita anche per i fattori esterni? Premesso che ci siamo isolati da questi fattori esterni, è chiaro che per dinamica e per come vengono fuori certe notizie c'è l'interesse di qualcuno di minare la serenità dello spogliatoio e dello staff. Non devo fare il difensore di Lotito, che si difenderà nelle sedi opportune. Mi insegnate che è possibile assembrare più parole in un'unica telefonata e farla passare come unica. Il fatto straordinario non è il fatto che si possa registrare una conservazione, ma il fatto sta nella divulgazione della conversazione.

Continua Fabiani