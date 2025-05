Empoli-Lazio, Colombo: "Periodo diffcile, prendiamoci le nostre responsabilità"

Tre punti: è questa la parola d’ordine di Marco Baroni al Castellani. La Lazio punta alla vittoria contro l’Empoli per mantenere viva la speranza di qualificazione alla Champions League o, almeno, restare agganciata alla zona Europa.

Poco prima del fischio d’inizio, ai microfoni di DAZN ha parlato l'attaccante della squadra di casa Colombo.

Arriviamo da un periodo in cui non riusciamo a vincere da tanto tempo, qualche colpa ce l’abbiamo anche noi non solo il mister, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità anche noi che giochiamo davanti poiché c’è bisogno di incidere.