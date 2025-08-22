Dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa, la Lazio di Francesco Punzi è chiamata a reagire e avrà occasione di farlo contro i campioni in carica della Coppa Italia Primavera: il Cagliari. Anche i sardi hanno cambiato allenatore con Pisacane che è stato promosso in prima squadra. Nella prima giornata di campionato anche i rossoblù hanno perso sul campo del Napoli, la gara di oggi diventa dunque ancora più decisiva.

Le formazioni ufficiali

Primavera Federico Serra - Via onefootball Primavera Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

CAGLIARI U20: Auseklis, Tronci, Costa, Trepy, Liteta, Grandu, Pintus, Goryanov, Nuvoli, Franke, Marini.

A disp.: Sarno, Vargiu, Lo Verde, Pintus, Malfitano, Saddi, Sulev, Pibiri, Mendv, Cardu, Correnti.

All.: Francesco Pisano

LAZIO U20: Bosi, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Trifelli, Farcomeni, Canali, Montano, Ferrari.

A disp.: Giacomone, Ciucci, Calvani, Battisti, Milillo, Iorio, Lauri, Carbone, Pernaselci, Cangemi, Curzi.

All.: Francesco Punzi

Il LIVE del match