Primavera Live | Cagliari-Lazio 1-0: seconda sconfitta consecutiva per i biancocelesti

Il live scritto del match fra Cagliari e Lazio valido per la 2° giornata del Campionato Primavera

Beniamino Civitelli /
Primavera Lazio - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Primavera Lazio - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Beniamino Civitelli /

Dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa, la Lazio di Francesco Punzi è chiamata a reagire e avrà occasione di farlo contro i campioni in carica della Coppa Italia Primavera: il Cagliari. Anche i sardi hanno cambiato allenatore con Pisacane che è stato promosso in prima squadra. Nella prima giornata di campionato anche i rossoblù hanno perso sul campo del Napoli, la gara di oggi diventa dunque ancora più decisiva.

Le formazioni ufficiali

Primavera Federico Serra - Via onefootball Primavera Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Primavera Federico Serra - Via onefootball Primavera Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

CAGLIARI U20: Auseklis, Tronci, Costa, Trepy, Liteta, Grandu, Pintus, Goryanov, Nuvoli, Franke, Marini.

A disp.: Sarno, Vargiu, Lo Verde, Pintus, Malfitano, Saddi, Sulev, Pibiri, Mendv, Cardu, Correnti.

All.: Francesco Pisano

LAZIO U20: Bosi, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Trifelli, Farcomeni, Canali, Montano, Ferrari.

A disp.: Giacomone, Ciucci, Calvani, Battisti, Milillo, Iorio, Lauri, Carbone, Pernaselci, Cangemi, Curzi.

All.: Francesco Punzi

Il LIVE del match

 

    90+5' Termina il match

    Vince il Cagliari 1 a 0 contro la Lazio. Per i biancocelesti è la seconda sconfitta consecutiva 

    90' - Tempo addizionale

    Saranno 5 i minuti di recupero

    88' Sostituzioni Cagliari

    Fuori: Costa, Trepy

    Dentro: Saddi, Mendy

    84' - Sostituzioni Lazio

    Fuori: Santagostino, Cuzzarella, Montano

    Dentro: Battisti, Carbone, Lauri

    83' - Crampi per Trepy

    Il migliore in campo della partita stremato si ferma per crampi

    81' - Intervento miracoloso di Auseklis

    Cross di Gelli, devia Montano per Cuzzarella che vede negarsi il gol del pareggio da un grandissimo intervento dell'estremo difensore sardo

    79' - Occasione Lazio

    Gelli si libera e dal limite va alla conclusione, blocca inizialmente Auseklis che poi pericolosamente la perde rischiando di farsi autogol

    76' - Gol Cagliari

    Meravigliosa rete di Nicola Grandu che di prima d'esterno mette la palla sotto l'incrocio

    75' - Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni, trattenuta irregolare su Trepy

    74' - Occasionissima Lazio

    Ferrari da punizione sfiora il palo alla destra del portiere

    71' - Sostituzione Lazio

    Fuori: Trifelli

    Dentro: Calvani

    69' - Crampi per Trifelli

    Crampi per il terzino biancoceleste

    67' - Ancora Lazio pericolosa da corner

    Colpo di testa di Bordon, si salva bloccando Auseklis

    66' - Occasione Lazio

    Flipper pericoloso nell'area del Cagliari, sarà ancora corner per la Lazio

    64' - Contropiede Lazio

    Buona ripartenza della Lazio con Cuzzarella che ne salta due poi la difesa del Cagliari chiude in corner

    63' Sostituzione Cagliari

    Fuori: Tronci

    Dentro: Malfitano

    60' - Corner Lazio

    Secondo calcio d'angolo della gara della Lazio

    51' - Insiste il Cagliari

    Padroni di casa che hanno alzato i giri del motore e ora spingono forte costringendo la Lazio a difendere

    50' - Occasione Cagliari

    Grandu va alla conclusione palla di poco alta

    48' - Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Bordoni, trattenuta irregolare su Trepy

    45' - Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gara

    45' - Sostituzione Cagliari

    Fuori: Gorianov

    Dentro: Stoianov Sulev

    45' - Sostituzione Lazio

    Fuori: Canali

    Dentro: Curzi

     

    Rientrano le squadre in campo

    A momenti inizierà la seconda frazione di gioco

    45+2' - Termina il Primo Tempo

    0-0 dopo i primi 45' fra Cagliari e Lazio

    45' Tempo Addizionale

    Saranno due i minuti di recupero

    43' - Occasione Cagliari

    Costa serve in area Gorianov che calcia in porta, tiro debole facile da bloccare per Bosi

    35' - Calcia alto Farcomeni

    Brutta punizione calciata dal mediano biancoceleste, si rimane sullo 0-0

    33' - Punizione Lazio

    Punizione da buona posizione per la Lazio, vedremo se la sfrutteranno

    31' - Sostituzione Cagliari

    Infortunio per Pintus che è costretto al cambio

    Fuori: Pintus

    Dentro: Vargiu

    26' - Palo Cagliari

    Cross che si stampa sul palo, Bosi sorpreso dalla traiettoria ma la palla termina fuori

    24' - Cooling Break

    Breve pausa per rinfrescarsi e dissetarsi per i 22 giocatori in campo

    21' - Occasione Lazio

    Buona manovra della Lazio con Ferrari che crossa per Canali che di testa non riesce ad angolare: blocca facilmente l'estremo difensore sardo

    14' - Ritmi alti

    Ritmi elevati a Cagliari, ma ancora poche occasioni per le due squadre

    7' - Occasione Cagliari

    Marini si gira in area e va alla conclusione; in due tempi blocca Bosi

    1' - Occasione Lazio

    Perde palla il Cagliari, Montano va alla conclusione palla alta

    Inizia il match

    La Lazio muove il primo pallone di gioco

    Entrano in campo le squadre

    Squadre in campo, ancora pochi istanti e poi sarà il momento di Cagliari-Lazio

    Alle ore 11.00 il calcio d'inizio

    Lazio e Cagliari sono reduci entrambe da una sconfitta, la partita di oggi muoverà la classifica di almeno una delle due squadre

