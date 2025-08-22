Primavera Live | Cagliari-Lazio 1-0: seconda sconfitta consecutiva per i biancocelesti
Il live scritto del match fra Cagliari e Lazio valido per la 2° giornata del Campionato Primavera
Dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa, la Lazio di Francesco Punzi è chiamata a reagire e avrà occasione di farlo contro i campioni in carica della Coppa Italia Primavera: il Cagliari. Anche i sardi hanno cambiato allenatore con Pisacane che è stato promosso in prima squadra. Nella prima giornata di campionato anche i rossoblù hanno perso sul campo del Napoli, la gara di oggi diventa dunque ancora più decisiva.
Le formazioni ufficiali
CAGLIARI U20: Auseklis, Tronci, Costa, Trepy, Liteta, Grandu, Pintus, Goryanov, Nuvoli, Franke, Marini.
A disp.: Sarno, Vargiu, Lo Verde, Pintus, Malfitano, Saddi, Sulev, Pibiri, Mendv, Cardu, Correnti.
All.: Francesco Pisano
LAZIO U20: Bosi, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Trifelli, Farcomeni, Canali, Montano, Ferrari.
A disp.: Giacomone, Ciucci, Calvani, Battisti, Milillo, Iorio, Lauri, Carbone, Pernaselci, Cangemi, Curzi.
All.: Francesco Punzi
Il LIVE del match
-
90+5' Termina il match
Vince il Cagliari 1 a 0 contro la Lazio. Per i biancocelesti è la seconda sconfitta consecutiva
-
90' - Tempo addizionale
Saranno 5 i minuti di recupero
-
88' Sostituzioni Cagliari
Fuori: Costa, Trepy
Dentro: Saddi, Mendy
-
84' - Sostituzioni Lazio
Fuori: Santagostino, Cuzzarella, Montano
Dentro: Battisti, Carbone, Lauri
-
83' - Crampi per Trepy
Il migliore in campo della partita stremato si ferma per crampi
-
81' - Intervento miracoloso di Auseklis
Cross di Gelli, devia Montano per Cuzzarella che vede negarsi il gol del pareggio da un grandissimo intervento dell'estremo difensore sardo
-
79' - Occasione Lazio
Gelli si libera e dal limite va alla conclusione, blocca inizialmente Auseklis che poi pericolosamente la perde rischiando di farsi autogol
-
76' - Gol Cagliari
Meravigliosa rete di Nicola Grandu che di prima d'esterno mette la palla sotto l'incrocio
-
75' - Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni, trattenuta irregolare su Trepy
-
74' - Occasionissima Lazio
Ferrari da punizione sfiora il palo alla destra del portiere
-
71' - Sostituzione Lazio
Fuori: Trifelli
Dentro: Calvani
-
69' - Crampi per Trifelli
Crampi per il terzino biancoceleste
-
67' - Ancora Lazio pericolosa da corner
Colpo di testa di Bordon, si salva bloccando Auseklis
-
66' - Occasione Lazio
Flipper pericoloso nell'area del Cagliari, sarà ancora corner per la Lazio
-
64' - Contropiede Lazio
Buona ripartenza della Lazio con Cuzzarella che ne salta due poi la difesa del Cagliari chiude in corner
-
63' Sostituzione Cagliari
Fuori: Tronci
Dentro: Malfitano
-
60' - Corner Lazio
Secondo calcio d'angolo della gara della Lazio
-
51' - Insiste il Cagliari
Padroni di casa che hanno alzato i giri del motore e ora spingono forte costringendo la Lazio a difendere
-
50' - Occasione Cagliari
Grandu va alla conclusione palla di poco alta
-
48' - Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Bordoni, trattenuta irregolare su Trepy
-
45' - Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gara
-
45' - Sostituzione Cagliari
Fuori: Gorianov
Dentro: Stoianov Sulev
-
45' - Sostituzione Lazio
Fuori: Canali
Dentro: Curzi
-
Rientrano le squadre in campo
A momenti inizierà la seconda frazione di gioco
-
45+2' - Termina il Primo Tempo
0-0 dopo i primi 45' fra Cagliari e Lazio
-
45' Tempo Addizionale
Saranno due i minuti di recupero
-
43' - Occasione Cagliari
Costa serve in area Gorianov che calcia in porta, tiro debole facile da bloccare per Bosi
-
35' - Calcia alto Farcomeni
Brutta punizione calciata dal mediano biancoceleste, si rimane sullo 0-0
-
33' - Punizione Lazio
Punizione da buona posizione per la Lazio, vedremo se la sfrutteranno
-
31' - Sostituzione Cagliari
Infortunio per Pintus che è costretto al cambio
Fuori: Pintus
Dentro: Vargiu
-
26' - Palo Cagliari
Cross che si stampa sul palo, Bosi sorpreso dalla traiettoria ma la palla termina fuori
-
24' - Cooling Break
Breve pausa per rinfrescarsi e dissetarsi per i 22 giocatori in campo
-
21' - Occasione Lazio
Buona manovra della Lazio con Ferrari che crossa per Canali che di testa non riesce ad angolare: blocca facilmente l'estremo difensore sardo
-
14' - Ritmi alti
Ritmi elevati a Cagliari, ma ancora poche occasioni per le due squadre
-
7' - Occasione Cagliari
Marini si gira in area e va alla conclusione; in due tempi blocca Bosi
-
1' - Occasione Lazio
Perde palla il Cagliari, Montano va alla conclusione palla alta
-
Inizia il match
La Lazio muove il primo pallone di gioco
-
Entrano in campo le squadre
Squadre in campo, ancora pochi istanti e poi sarà il momento di Cagliari-Lazio
-
Alle ore 11.00 il calcio d'inizio
Lazio e Cagliari sono reduci entrambe da una sconfitta, la partita di oggi muoverà la classifica di almeno una delle due squadre
-
