Como-Lazio, niente conferenza di Sarri prima dell’esordio
La società sceglie il silenzio stampa alla vigilia della sfida col Como
Una vigilia senza conferenza
In casa Lazio l’avvicinamento all’esordio in campionato avverrà nel silenzio. Non ci sarà la consueta conferenza stampa pre-partita di Maurizio Sarri: l’allenatore biancoceleste, che aveva parlato l’ultima volta nella presentazione ufficiale di Formello circa un mese fa, non incontrerà i giornalisti alla vigilia della sfida col Como.
La scelta del club
Secondo quanto si legge nell'edizione odierna de Il Messaggero, la decisione non è stata presa dal tecnico ma direttamente dalla società. Il quotidiano riporta il proseguimento della chiusura da parte della società, che decide addirittura di non far sentire la viva voce del tecnico alla vigilia dell’esordio di questo campionato. Una linea che conferma il momento di riservatezza in casa Lazio, pronta a far parlare solo il campo.