La Voce della Nord: "Continueremo a manifestare. In programma nuovo corteo: ecco quando"

A seguito del comunicato divulgato nella giornata di ieri da parte dello stesso Claudio Lotito - una lettera di ringraziamento nei confronti dei laziali che hanno scelto di sottoscrivere l'abbonamento - la Voce della Nord ha voluto rispondere sui propri canali social a questa nota societaria.

Confermando il proseguimento della protesta, il tifo organizzato ha invitato i tifosi laziali a partecipare ad un nuovo corteo a Ponte Milvio in occasione della prima gara di campionato tra Lazio e Verona.

Cari laziali, di fronte all'ennesimo atto d'amore della nostra tifoseria volto a tutelare solo ed esclusivamente la S.S Lazio e non di certo gli interessi del suo gestore, ci ritroviamo a dover leggere sul comunicato della società che la rappresenta “di un clima complesso che si è creato”. Che vuol dire “si è creato”?! Sbagliamo noi o questo comunicato lascia intendere che non c'è una responsabilità oggettiva di questo presidente e di questi dirigenti? Sbagliamo noi o questo comunicato lascia intendere che i 29.163 abbonati sono quella “parte essenziale di tifo silenzioso che rappresenta la nostra famiglia”, sbagliamo noi o questo è l'ennesimo tentativo di usare la passione che da sempre ci anima come schermo dei propri disastri?!

Noi non ci lasciamo abbindolare dall'inchiostro della menzogna o dai numeri dei tifosi virtuali che tanto piacciono a questa società, come promesso continueremo a manifestare civilmente il nostro dissenso non lasciando spazio a nessun fraintendimento.

In occasione della prima partita casalinga della nostra (e non sua) amata Lazio, ci ritroveremo nella Piazza di Ponte Milvio per partire alle ore 19:30 tutti insieme in corteo verso lo Stadio Olimpico. Chi ha a cuore la Lazio e le sue sorti deve far sentire il proprio dissenso, la partecipazione di tutti è essenziale. Dimostriamo che i silenziosi stanno a casa e che alla Lazio ci pensano i Laziali.