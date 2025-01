Scende in campo la Lazio Primavera per la Coppa Italia di categoria e lo fa contro la Juventus allo Stadio Mirko Fersini di Formello. I Bianconeri saranno anche i prossimi avversari di campionato con la gara in programma questa domenica alle 11:00 sempre in casa degli aquilotti biancocelesti.

Le formazioni ufficiali

Sergio Pirozzi - IPA

Lazio: Renzetti; Zazza, R. Bordon, Petta; Ferrari, Farcomeni, Nazzaro, Munoz, Karsenty; Serra, D'Agostini. Allenatore: Sergio Pirozzi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Radu; Savio, Verde, Martinez, Pagnucco; Mazur, Boufandar; Florea, Vacca, Finocchiaro; Lopez

Il Live del match