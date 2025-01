Tantissimi calciatori ed ex a celebrare i 125 anni di Lazio

La Lazio oggi festeggia un traguardo storico e prezioso, 125 anni di storia. I festeggiamenti sono iniziati ieri sera e andranno avanti nelle prossime ore fino a domani sera in occasione della sfida dell'Olimpico tra Lazio e Como. Una storia impreziosita da un amore unico per coloro che hanno vestito la maglia biancoceleste. Tantissimi infatti gli auguri di ex calciatori che dimostrano come la Lazio, questi colori, questa gente, restano dentro anche dopo tanto tempo.

Gli ex calciatori che festeggiano la Lazio

Lucas Leiva

Dario Marcolin

Christian Brocchi

Nella pagina successiva gli auguri degli altri calciatori