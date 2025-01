Rovella in corsa per l'EA SPORTS FC Player Of The Month: come votarlo

Come ogni mese, la Lega Serie A, in collaborazione con EA SPORTS FC, ha svelato i sei candidati al premio di miglior giocatore del mese. Nonostante un dicembre particolarmente impegnativo per la Lazio, con sfide di altissimo livello contro Napoli, Inter e Atalanta in campionato (oltre alla Coppa Italia, ancora contro il Napoli, e in Europa contro l'Ajax), spicca tra i candidati un biancoceleste: Nicolò Rovella.

Fraioli

Il centrocampista classe 2001, protagonista di una stagione straordinaria, sta emergendo come una delle pedine fondamentali del centrocampo laziale sotto la guida di Marco Baroni. Grazie alla continuità e alla serenità raggiunte nella Capitale, Rovella sta dimostrando tutto il suo valore, attirando anche l’attenzione di diversi top club europei: è di oggi la notizia di un interesse da parte del Liverpool.

Gli altri cinque candidati al premio sono Barella, De Ketelaere, Dybala, Ndoye e Reijnders, tutti protagonisti di un mese giocato ad altissimo livello.

Dove e come votare Nicolò Rovella

E` possibile partecipare alla votazione utilizzando questo link: http://serieapotm.easports.com/

Il comunicato della Lega Serie A