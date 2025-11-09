LIVE

11° Serie A LIVE | Inter-Lazio 0-0 partita iniziata

Il live del match tra i biancocelesti ed i nerazzurri nella cornice dello stadio San Siro di Milano

Leoni Andrea /

Il live del match tra i biancocelesti ed i nerazzurri nella cornice dello stadio San Siro di Milano

Leoni Andrea /

Tutto pronto per il posticipo serale dell'undicesima giornata di campionato di serie A. Tra pochi istanti il fischio iniziale tra Inter e Lazio allo stadio San Siro di Milano. Da una parte gli uomini di Sarri che vengono dall'importante vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Dall'altra invece la squadra di Chivu, anche lei arriva da tre punti d'oro ottenuti allo scadere contro l'Hellas Verona. Entrambe vogliono fare punti. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali

Inter ( 3-5-2 ) : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Lazio ( 4-3-3 ) :  Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Gianluca Manganiello

Assistenti: Berti e Cecconi

IV uomo: Bonacina

Var: Di Paolo

Avar: Aureliano

  • 57'
    free_kick
    Share Link

    Occasione Inter

    Difesa della Lazio scoperta. Barella va via palla al piede e serve Lautaro Martinez che da ottima posizione calcia alle stelle.

  • 56'
    shot_saved
    Share Link

    L'inter ci prova

    Scende sulla destra il nuovo entrato Carlos Augusto, prova un tiro-cross e Provedel interviene bloccando la palla.

  • 53'
    substitution
    Share Link

    Doppio cambio per l'Inter

    Fuori Sucic e Dumfries

    Dentro Zielinski e Carlos Augusto

  • 53'
    free_kick
    Share Link

    Occasione Lazio

    Scende Zaccagni palla al piede, scarica su Guendouzi che prova la conclusione dal limite dell'area, Sommer para a terra in due tempi.

  • 52'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Inter

    Stavolta è il turno di Dumfries e la vittima a causarla è sempre lui: Mattia Zaccagni.

  • 46'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Si riparte. A battere il calcio d'avvio saranno i nerazzurri.

  • 46'
    whistle
    Share Link

    Fine del primo tempo

    L'arbitro decreta la fine dei primi 45 minuti. I padroni di casa sono partiti forti, gol di Lautaro Martinez dopo pochi istanti e un discreto controllo della partita. Biancocelesti in difficoltà e poco attivi in fase offensiva.

  • 46'
    foul
    Share Link

    Fallo duro subito da Dia

    Calhanoglu rifila un calcione alle spalle a Dia. Poteva starci anche l'ammonizione.

  • 42'
    corner_kick
    Share Link

    Calcio d'angolo Inter

    Dimarco crossa al centro e ne nasce una mischia ma la Lazio riesce ad allontanare ogni ipotetico pericolo.

  • 37'
    injury
    Share Link

    Giocatore della Lazio a terra

    Contrasto duro tra Lautaro Martinez e Romagnoli. Il secondo resta a terra e l'Inter mette sportivamente la palla fuori. Il difensore laziale si riprende e prosegue il match.

  • 36'
    yellow_card
    Share Link

    Altro giallo in casa Inter

    Sucic prende l'ammonizione per un brutto intervento su Zaccagni.

  • 35'
    corner_kick
    Share Link

    Calcio d'angolo per i nerazzurri

    Calhanoglu calcia in mezzo ma i biancocelesti allontanano bene.

  • 32'
    yellow_card
    Share Link

    Primo giallo per l'Inter

    Akanji stende Zaccagni. Ammonizione sacrosanta.

  • 29'
    free_kick
    Share Link

    Tiro in porta per la Lazio

    I biancocelesti ci provano. Tentativo timido quello di Isaksen, tiro dalla distanza con Sommer che para senza problemi.

  • 28'
    free_kick
    Share Link

    Ci prova ancora l'Inter

    Akanji raccoglie un passaggio dal limite dell'area, prova il tiro ma palla alta.

  • 25'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione per Sarri

    L'allenatore biancoceleste protesta verso l'arbitro. Arriva la sanzione con il cartellino giallo.

  • 25'
    free_kick
    Share Link

    Occasione Inter

    Grande assist di Barella per Sucic che calcia verso la porta. Palla che esce di un paio di metri alla sinistra di Provedel.

  • 23'
    injury
    Share Link

    Infortunio Lazio

    Lautaro entra duramente su Zaccagni. Brutta zampata incassata dal capitano biancoceleste, resta a terra per qualche istante ma si rialza.

  • 18'
    free_kick
    Share Link

    Occasione Lazio

    Zaccagni dalla fascia si accentra velocemente e calcia violentemente. Palla alta non di molto.

  • 17'
    foul
    Share Link

    Fallo Inter

    Pallone lungo in area di rigore laziale, Lautaro spinge vistosamente Lazzari. Fallo per i biancocelesti.

  • 8'
    free_kick
    Share Link

    Punizione Inter

    Dimarco pennella in area di rigore e Lautaro Martinez sfiora il gol di testa. La palla finisce sopra la traversa.

  • 2'
    goal
    Share Link

    Gol di Lautaro Martinez

    Assalto Inter nei primissimi minuti. Manovra sulla sinistra con Bastoni che serve Lautaro Martinez che infila sotto il sette un tiro incredibile.

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Fischio d'inizio

    Il calcio d'inizio è affidato ai biancocelesti

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu e Sarri
Inter-Lazio: Romagnoli potrebbe tornare dal primo minuto