11° Serie A LIVE | Inter-Lazio 0-0 partita iniziata
Il live del match tra i biancocelesti ed i nerazzurri nella cornice dello stadio San Siro di Milano
Il live del match tra i biancocelesti ed i nerazzurri nella cornice dello stadio San Siro di Milano
Tutto pronto per il posticipo serale dell'undicesima giornata di campionato di serie A. Tra pochi istanti il fischio iniziale tra Inter e Lazio allo stadio San Siro di Milano. Da una parte gli uomini di Sarri che vengono dall'importante vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Dall'altra invece la squadra di Chivu, anche lei arriva da tre punti d'oro ottenuti allo scadere contro l'Hellas Verona. Entrambe vogliono fare punti.
Le formazioni ufficiali
Inter ( 3-5-2 ) : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.
Lazio ( 4-3-3 ) : Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Gianluca Manganiello
Assistenti: Berti e Cecconi
IV uomo: Bonacina
Var: Di Paolo
Avar: Aureliano
-
57'
Occasione Inter
Difesa della Lazio scoperta. Barella va via palla al piede e serve Lautaro Martinez che da ottima posizione calcia alle stelle.
-
56'
L'inter ci prova
Scende sulla destra il nuovo entrato Carlos Augusto, prova un tiro-cross e Provedel interviene bloccando la palla.
-
53'
Doppio cambio per l'Inter
Fuori Sucic e Dumfries
Dentro Zielinski e Carlos Augusto
-
53'
Occasione Lazio
Scende Zaccagni palla al piede, scarica su Guendouzi che prova la conclusione dal limite dell'area, Sommer para a terra in due tempi.
-
52'
Ammonizione Inter
Stavolta è il turno di Dumfries e la vittima a causarla è sempre lui: Mattia Zaccagni.
-
46'
Inizia il secondo tempo
Si riparte. A battere il calcio d'avvio saranno i nerazzurri.
-
46'
Fine del primo tempo
L'arbitro decreta la fine dei primi 45 minuti. I padroni di casa sono partiti forti, gol di Lautaro Martinez dopo pochi istanti e un discreto controllo della partita. Biancocelesti in difficoltà e poco attivi in fase offensiva.
-
46'
Fallo duro subito da Dia
Calhanoglu rifila un calcione alle spalle a Dia. Poteva starci anche l'ammonizione.
-
42'
Calcio d'angolo Inter
Dimarco crossa al centro e ne nasce una mischia ma la Lazio riesce ad allontanare ogni ipotetico pericolo.
-
37'
Giocatore della Lazio a terra
Contrasto duro tra Lautaro Martinez e Romagnoli. Il secondo resta a terra e l'Inter mette sportivamente la palla fuori. Il difensore laziale si riprende e prosegue il match.
-
36'
Altro giallo in casa Inter
Sucic prende l'ammonizione per un brutto intervento su Zaccagni.
-
35'
Calcio d'angolo per i nerazzurri
Calhanoglu calcia in mezzo ma i biancocelesti allontanano bene.
-
32'
Primo giallo per l'Inter
Akanji stende Zaccagni. Ammonizione sacrosanta.
-
29'
Tiro in porta per la Lazio
I biancocelesti ci provano. Tentativo timido quello di Isaksen, tiro dalla distanza con Sommer che para senza problemi.
-
28'
Ci prova ancora l'Inter
Akanji raccoglie un passaggio dal limite dell'area, prova il tiro ma palla alta.
-
25'
Ammonizione per Sarri
L'allenatore biancoceleste protesta verso l'arbitro. Arriva la sanzione con il cartellino giallo.
-
25'
Occasione Inter
Grande assist di Barella per Sucic che calcia verso la porta. Palla che esce di un paio di metri alla sinistra di Provedel.
-
23'
Infortunio Lazio
Lautaro entra duramente su Zaccagni. Brutta zampata incassata dal capitano biancoceleste, resta a terra per qualche istante ma si rialza.
-
18'
Occasione Lazio
Zaccagni dalla fascia si accentra velocemente e calcia violentemente. Palla alta non di molto.
-
17'
Fallo Inter
Pallone lungo in area di rigore laziale, Lautaro spinge vistosamente Lazzari. Fallo per i biancocelesti.
-
8'
Punizione Inter
Dimarco pennella in area di rigore e Lautaro Martinez sfiora il gol di testa. La palla finisce sopra la traversa.
-
2'
Gol di Lautaro Martinez
Assalto Inter nei primissimi minuti. Manovra sulla sinistra con Bastoni che serve Lautaro Martinez che infila sotto il sette un tiro incredibile.
-
1'
Fischio d'inizio
Il calcio d'inizio è affidato ai biancocelesti