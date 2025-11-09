Inter-Lazio: Romagnoli potrebbe tornare dal primo minuto
Dopo l'assenza nell'ultimo periodo, Alessio Romagnoli potrebbe tornare a giocare titolare contro l'Inter.
Alessio Romagnoli
Il difensore biancoceleste era rimasto fuori dal campo a causa di un infortunio, ma nonostante tutto è stata messo tra i convocati per Milano. Come riporta Gianluca Di Marzio, poco fa Romagnoli sembrerebbe aver dato l’ok per poter rientrare dal primo minuto contro l'Inter.
Le parole di Di Marzio
.@OfficialSSLazio, possibile titolarità per Romagnoli: il giocatore ha dato l’ok e potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l’Inter .
Il post X
La notizia della probabile titolarità di Romagnoli arriva dal profilo X del giornalista Di Marzio.