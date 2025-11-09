Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu e Sarri

Questa sera, alle ore 20:45, avrà inizio il match Inter-Lazio, valevole l'undicesima giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno a San Siro, dove l'ultima volta si sono lasciate con un pareggio amaro per i neroazzurri, ai quali è costato lo Scudetto.

Quest'oggi, però, si incontrano due squadre senza gli allenatori del 18 maggio, ma con due personalità nuove: Sarri e Chivu. Come prepareranno la partita? L'allenatore biancoceleste ha deciso di mettere in campo il solito 4-3-3, nel quale mancano ancora diversi titolarissimi come Castellanos; i neroazzurri, invece, inizieranno con un 3-5-2, nel quale non troveremo Thuram, rientrato in campo solo mercoledì scorso contro il Kairat.

Lazio

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Dove vedere la partita

Il match di questa sera sarà trasmesso in diretta sui canali di DAZN; in diretta streaming, invece, nell'app omonima.