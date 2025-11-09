11° Serie A LIVE | Inter-Lazio 2-0 termina il match
Decidono la partita i gol segnati da Lautaro Martinez e Bonny
Tutto pronto per il posticipo serale dell'undicesima giornata di campionato di serie A. Tra pochi istanti il fischio iniziale tra Inter e Lazio allo stadio San Siro di Milano. Da una parte gli uomini di Sarri che vengono dall'importante vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Dall'altra invece la squadra di Chivu, anche lei arriva da tre punti d'oro ottenuti allo scadere contro l'Hellas Verona. Entrambe vogliono fare punti.
Le formazioni ufficiali
Inter ( 3-5-2 ) : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.
Lazio ( 4-3-3 ) : Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Gianluca Manganiello
Assistenti: Berti e Cecconi
IV uomo: Bonacina
Var: Di Paolo
Avar: Aureliano
95'
Triplice fischio finale
Dopo 5 minuti di recupero finisce il match tra Inter e Lazio. I padroni di casa più cinici e concreti portano a casa una vittoria meritata. Qualche lampo degli uomini di Sarri ma decisamente troppo poco.
86'
Occasionissima Lazio
Manovra sulla sinistra della Lazio, un filtrante di Zaccagni mette Pellegrini solo davanti a Sommer, tiro violento del terzino sinistro ed intervento miracoloso del portiere nerazzurro.
85'
Fallo guadagnato dalla Lazio
Biancocelesti in affanno sulle manovre offensive dell'Inter. Pedro grazie alla sua esperienza fa rifiatare la sua squadra conquistando un fallo.
83'
Attacco Lazio
I biancocelesti provano a riaprire il match. Noslin carica il tiro da fuori ma Sommer para facilmente.
79'
Doppia sostituzione in casa Inter
Fuori Calhanoglu Bonny
Dentro Frattesi Pio Esposito
78'
Tentativo Inter
Carlos Augusto spara un tiro da posizione angolata, Provedel respinge coi piedi.
77'
Occasione Lazio
Lazio vicinissima al gol. Pedro calcia una punizione al centro dell'area avversaria, su tutti svetta Gila di testa che però manda la palla sul palo. Rete vicinissima per i biancocelesti.
75'
Duro Fallo dell'Inter
Bastoni si disinteressa del pallone e punta Pedro stendendolo a terra. Nessuna sanzione però.
75'
Sostituzione Lazio
Fuori Romagnoli
Dentro Provstgaard
74'
Ci prova la Lazio
Manovra interessante dei biancocelesti. Noslin appoggia per Pedro che prova un tiro a giro che però si spegne sul fondo.
72'
Ammonizione Lazio
Zaccagni protesta animosamente con l'arbitro dopo che Carlos Augusto lo strattona a lungo. Ammonito il laziale.
71'
Cambio Inter
Fuori Lautaro Martinez
Dentro Thuram
68'
Sostituzione Lazio
Dentro L.Pellegrini
Fuori Lazzari
67'
Interviene il Var per il gol dell'Inter
Annullato il gol del 3-0 dell'Inter. Ad inizio azione chiaro il fallo di mano di Dimarco.
66'
Ancora gol dell'Inter
Manovra Inter fluida. Carlos Augusto serve Zielinski che piazza un sinistro imprendibile per Provedel.
63'
Triplo cambio per i biancocelesti
Dentro Noslin Vecino Pedro
Fuori Isaksen Cataldi Dia
61'
Rete Inter
Tutto parte dai piedi di Barella che apre su Dimarco a sinistra, il suo cross è chirurgico per Bonny che appoggia in rete da pochi metri.
60'
Punizione Lazio
Cataldi prova a metterla in mezzo ma tentativo sterile. I nerazzurri allontanano senza problemi.
57'
Occasione Inter
Difesa della Lazio scoperta. Barella va via palla al piede e serve Lautaro Martinez che da ottima posizione calcia alle stelle.
56'
L'inter ci prova
Scende sulla destra il nuovo entrato Carlos Augusto, prova un tiro-cross e Provedel interviene bloccando la palla.
53'
Doppio cambio per l'Inter
Fuori Sucic e Dumfries
Dentro Zielinski e Carlos Augusto
53'
Occasione Lazio
Scende Zaccagni palla al piede, scarica su Guendouzi che prova la conclusione dal limite dell'area, Sommer para a terra in due tempi.
52'
Ammonizione Inter
Stavolta è il turno di Dumfries e la vittima a causarla è sempre lui: Mattia Zaccagni.
46'
Inizia il secondo tempo
Si riparte. A battere il calcio d'avvio saranno i nerazzurri.
46'
Fine del primo tempo
L'arbitro decreta la fine dei primi 45 minuti. I padroni di casa sono partiti forti, gol di Lautaro Martinez dopo pochi istanti e un discreto controllo della partita. Biancocelesti in difficoltà e poco attivi in fase offensiva.
46'
Fallo duro subito da Dia
Calhanoglu rifila un calcione alle spalle a Dia. Poteva starci anche l'ammonizione.
42'
Calcio d'angolo Inter
Dimarco crossa al centro e ne nasce una mischia ma la Lazio riesce ad allontanare ogni ipotetico pericolo.
37'
Giocatore della Lazio a terra
Contrasto duro tra Lautaro Martinez e Romagnoli. Il secondo resta a terra e l'Inter mette sportivamente la palla fuori. Il difensore laziale si riprende e prosegue il match.
36'
Altro giallo in casa Inter
Sucic prende l'ammonizione per un brutto intervento su Zaccagni.
35'
Calcio d'angolo per i nerazzurri
Calhanoglu calcia in mezzo ma i biancocelesti allontanano bene.
32'
Primo giallo per l'Inter
Akanji stende Zaccagni. Ammonizione sacrosanta.
29'
Tiro in porta per la Lazio
I biancocelesti ci provano. Tentativo timido quello di Isaksen, tiro dalla distanza con Sommer che para senza problemi.
28'
Ci prova ancora l'Inter
Akanji raccoglie un passaggio dal limite dell'area, prova il tiro ma palla alta.
25'
Ammonizione per Sarri
L'allenatore biancoceleste protesta verso l'arbitro. Arriva la sanzione con il cartellino giallo.
25'
Occasione Inter
Grande assist di Barella per Sucic che calcia verso la porta. Palla che esce di un paio di metri alla sinistra di Provedel.
23'
Infortunio Lazio
Lautaro entra duramente su Zaccagni. Brutta zampata incassata dal capitano biancoceleste, resta a terra per qualche istante ma si rialza.
18'
Occasione Lazio
Zaccagni dalla fascia si accentra velocemente e calcia violentemente. Palla alta non di molto.
17'
Fallo Inter
Pallone lungo in area di rigore laziale, Lautaro spinge vistosamente Lazzari. Fallo per i biancocelesti.
8'
Punizione Inter
Dimarco pennella in area di rigore e Lautaro Martinez sfiora il gol di testa. La palla finisce sopra la traversa.
2'
Gol di Lautaro Martinez
Assalto Inter nei primissimi minuti. Manovra sulla sinistra con Bastoni che serve Lautaro Martinez che infila sotto il sette un tiro incredibile.
1'
Fischio d'inizio
Il calcio d'inizio è affidato ai biancocelesti