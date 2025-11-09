LIVE

11° Serie A LIVE | Inter-Lazio 2-0 termina il match

Decidono la partita i gol segnati da Lautaro Martinez e Bonny

Leoni Andrea /

Decidono la partita i gol segnati da Lautaro Martinez e Bonny

Leoni Andrea /

Tutto pronto per il posticipo serale dell'undicesima giornata di campionato di serie A. Tra pochi istanti il fischio iniziale tra Inter e Lazio allo stadio San Siro di Milano. Da una parte gli uomini di Sarri che vengono dall'importante vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Dall'altra invece la squadra di Chivu, anche lei arriva da tre punti d'oro ottenuti allo scadere contro l'Hellas Verona. Entrambe vogliono fare punti. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali

Inter ( 3-5-2 ) : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Lazio ( 4-3-3 ) :  Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Gianluca Manganiello

Assistenti: Berti e Cecconi

IV uomo: Bonacina

Var: Di Paolo

Avar: Aureliano

  • 95'
    match_ended
    Share Link

    Triplice fischio finale

    Dopo 5 minuti di recupero finisce il match tra Inter e Lazio. I padroni di casa più cinici e concreti portano a casa una vittoria meritata. Qualche lampo degli uomini di Sarri ma decisamente troppo poco.

  • 86'
    shot_saved
    Share Link

    Occasionissima Lazio

    Manovra sulla sinistra della Lazio, un filtrante di Zaccagni mette Pellegrini solo davanti a Sommer, tiro violento del terzino sinistro ed intervento miracoloso del portiere nerazzurro.

  • 85'
    foul
    Share Link

    Fallo guadagnato dalla Lazio

    Biancocelesti in affanno sulle manovre offensive dell'Inter. Pedro grazie alla sua esperienza fa rifiatare la sua squadra conquistando un fallo.

  • 83'
    free_kick
    Share Link

    Attacco Lazio

    I biancocelesti provano a riaprire il match. Noslin carica il tiro da fuori ma Sommer para facilmente.

  • 79'
    substitution
    Share Link

    Doppia sostituzione in casa Inter

    Fuori Calhanoglu Bonny

    Dentro Frattesi Pio Esposito

  • 78'
    shot_saved
    Share Link

    Tentativo Inter

    Carlos Augusto spara un tiro da posizione angolata, Provedel respinge coi piedi.

  • 77'
    free_kick
    Share Link

    Occasione Lazio

    Lazio vicinissima al gol. Pedro calcia una punizione al centro dell'area avversaria, su tutti svetta Gila di testa che però manda la palla sul palo. Rete vicinissima per i biancocelesti.

  • 75'
    foul
    Share Link

    Duro Fallo dell'Inter

    Bastoni si disinteressa del pallone e punta Pedro stendendolo a terra. Nessuna sanzione però.

  • 75'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori Romagnoli

    Dentro Provstgaard

  • 74'
    free_kick
    Share Link

    Ci prova la Lazio

    Manovra interessante dei biancocelesti. Noslin appoggia per Pedro che prova un tiro a giro che però si spegne sul fondo.

  • 72'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Zaccagni protesta animosamente con l'arbitro dopo che Carlos Augusto lo strattona a lungo. Ammonito il laziale.

  • 71'
    substitution
    Share Link

    Cambio Inter

    Fuori Lautaro Martinez

    Dentro Thuram

  • 68'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Dentro L.Pellegrini

    Fuori Lazzari

  • 67'
    foul
    Share Link

    Interviene il Var per il gol dell'Inter

    Annullato il gol del 3-0 dell'Inter. Ad inizio azione chiaro il fallo di mano di Dimarco. 

  • 66'
    goal
    Share Link

    Ancora gol dell'Inter

    Manovra Inter fluida. Carlos Augusto serve Zielinski che piazza un sinistro imprendibile per Provedel.

  • 63'
    substitution
    Share Link

    Triplo cambio per i biancocelesti

    Dentro Noslin Vecino Pedro

    Fuori Isaksen Cataldi Dia

  • 61'
    goal
    Share Link

    Rete Inter

    Tutto parte dai piedi di Barella che apre su Dimarco a sinistra, il suo cross è chirurgico per Bonny che appoggia in rete da pochi metri.

  • 60'
    free_kick
    Share Link

    Punizione Lazio

    Cataldi prova a metterla in mezzo ma tentativo sterile. I nerazzurri allontanano senza problemi.

  • 57'
    free_kick
    Share Link

    Occasione Inter

    Difesa della Lazio scoperta. Barella va via palla al piede e serve Lautaro Martinez che da ottima posizione calcia alle stelle.

  • 56'
    shot_saved
    Share Link

    L'inter ci prova

    Scende sulla destra il nuovo entrato Carlos Augusto, prova un tiro-cross e Provedel interviene bloccando la palla.

  • 53'
    substitution
    Share Link

    Doppio cambio per l'Inter

    Fuori Sucic e Dumfries

    Dentro Zielinski e Carlos Augusto

  • 53'
    free_kick
    Share Link

    Occasione Lazio

    Scende Zaccagni palla al piede, scarica su Guendouzi che prova la conclusione dal limite dell'area, Sommer para a terra in due tempi.

  • 52'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Inter

    Stavolta è il turno di Dumfries e la vittima a causarla è sempre lui: Mattia Zaccagni.

  • 46'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Si riparte. A battere il calcio d'avvio saranno i nerazzurri.

  • 46'
    whistle
    Share Link

    Fine del primo tempo

    L'arbitro decreta la fine dei primi 45 minuti. I padroni di casa sono partiti forti, gol di Lautaro Martinez dopo pochi istanti e un discreto controllo della partita. Biancocelesti in difficoltà e poco attivi in fase offensiva.

  • 46'
    foul
    Share Link

    Fallo duro subito da Dia

    Calhanoglu rifila un calcione alle spalle a Dia. Poteva starci anche l'ammonizione.

  • 42'
    corner_kick
    Share Link

    Calcio d'angolo Inter

    Dimarco crossa al centro e ne nasce una mischia ma la Lazio riesce ad allontanare ogni ipotetico pericolo.

  • 37'
    injury
    Share Link

    Giocatore della Lazio a terra

    Contrasto duro tra Lautaro Martinez e Romagnoli. Il secondo resta a terra e l'Inter mette sportivamente la palla fuori. Il difensore laziale si riprende e prosegue il match.

  • 36'
    yellow_card
    Share Link

    Altro giallo in casa Inter

    Sucic prende l'ammonizione per un brutto intervento su Zaccagni.

  • 35'
    corner_kick
    Share Link

    Calcio d'angolo per i nerazzurri

    Calhanoglu calcia in mezzo ma i biancocelesti allontanano bene.

  • 32'
    yellow_card
    Share Link

    Primo giallo per l'Inter

    Akanji stende Zaccagni. Ammonizione sacrosanta.

  • 29'
    free_kick
    Share Link

    Tiro in porta per la Lazio

    I biancocelesti ci provano. Tentativo timido quello di Isaksen, tiro dalla distanza con Sommer che para senza problemi.

  • 28'
    free_kick
    Share Link

    Ci prova ancora l'Inter

    Akanji raccoglie un passaggio dal limite dell'area, prova il tiro ma palla alta.

  • 25'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione per Sarri

    L'allenatore biancoceleste protesta verso l'arbitro. Arriva la sanzione con il cartellino giallo.

  • 25'
    free_kick
    Share Link

    Occasione Inter

    Grande assist di Barella per Sucic che calcia verso la porta. Palla che esce di un paio di metri alla sinistra di Provedel.

  • 23'
    injury
    Share Link

    Infortunio Lazio

    Lautaro entra duramente su Zaccagni. Brutta zampata incassata dal capitano biancoceleste, resta a terra per qualche istante ma si rialza.

  • 18'
    free_kick
    Share Link

    Occasione Lazio

    Zaccagni dalla fascia si accentra velocemente e calcia violentemente. Palla alta non di molto.

  • 17'
    foul
    Share Link

    Fallo Inter

    Pallone lungo in area di rigore laziale, Lautaro spinge vistosamente Lazzari. Fallo per i biancocelesti.

  • 8'
    free_kick
    Share Link

    Punizione Inter

    Dimarco pennella in area di rigore e Lautaro Martinez sfiora il gol di testa. La palla finisce sopra la traversa.

  • 2'
    goal
    Share Link

    Gol di Lautaro Martinez

    Assalto Inter nei primissimi minuti. Manovra sulla sinistra con Bastoni che serve Lautaro Martinez che infila sotto il sette un tiro incredibile.

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Fischio d'inizio

    Il calcio d'inizio è affidato ai biancocelesti

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu e Sarri
Inter-Lazio: Romagnoli potrebbe tornare dal primo minuto