Inter, Chivu: "La Lazio poteva metterci in difficoltà ma abbiamo capito cosa portare in campo"
Cristian Chivu, mister del club nerazzurro, si è espresso ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Inter-Lazio
Il tecnico Cristian Chivu ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Inter-Lazio, terminato con la vittoria dei nerazzurri e gestito dal direttore di gara Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.
Le dichiarazioni del mister Cristian Chivu a Dazn
Il gol di Lautaro
Il gol di Lauti è la conseguenza del lavoro duro che sta facendo e che sta mettendo a disposizione del gruppo. Arrivano quando sei sereno e sei un trascinatore e leader consapevole. La sua serenità deve averla sempre, deve sorridere di più e consapevole di quanto lavoro e cuore mette a disposizione di questa squadra. Mi è piaciuto l’approccio, la voglia di essere determinanti, affrontando una squadra allenata bene e che poteva metterci in difficoltà, abbiamo capito cosa fare e cosa portare in campo.
I numerosi impegni dell'Inter
Non è facile mantenere questo atteggiamento giocando ogni 3 giorni, il merito è di chi nelle rotazioni ha sempre dato quel qualcosa in più alla squadra permettendo ad altri i guadagnare qualche giorno di riposo in più. Oggi era la 7° partita in 19 giorni, bisogna avere energie ma ho che fare con campioni he riescono a trovare energie e accontentare le richieste dell’allenatore.
