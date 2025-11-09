Inter, Chivu: "La Lazio poteva metterci in difficoltà ma abbiamo capito cosa portare in campo"

Il tecnico Cristian Chivu ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Inter-Lazio, terminato con la vittoria dei nerazzurri e gestito dal direttore di gara Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Il gol di Lauti è la conseguenza del lavoro duro che sta facendo e che sta mettendo a disposizione del gruppo. Arrivano quando sei sereno e sei un trascinatore e leader consapevole. La sua serenità deve averla sempre, deve sorridere di più e consapevole di quanto lavoro e cuore mette a disposizione di questa squadra. Mi è piaciuto l’approccio, la voglia di essere determinanti, affrontando una squadra allenata bene e che poteva metterci in difficoltà, abbiamo capito cosa fare e cosa portare in campo.