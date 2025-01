Women Live | Lazio-Fiorentina 2-0: raddoppio biancoceleste

Per la sedicesima giornata di Serie A, la Lazio Women di mister Grassadonia ospiterà allo Stadio Mirko Fersini di Formello la Fiorentina di Sebastian De La Fuente per l'appuntamento fissato alle ore 12:30. Le biancocelesti dopo la vittoria contro il Napoli dovranno continuare su questa scia positiva per avanzare in classifica in ottica poule salvezza. Da inizio 2025 la squadra di Grassadonia ha trovato al momento un solo successo proprio contro le partenopee dopo i due pesanti ko contro Sassuolo e Juventus in Coppa Italia.

Nel match di quest'oggi la Lazio dovrà anche cercare di contenere una Fiorentina determinata a conquistare punti: la squadra di De La Fuente sembrerebbe infatti aver perso quella brillantezza che l'aveva contraddistinta da inizio campionato, la Viola femminile non trova una vittoria infatti dall'ottavo turno di campionato contro l'Inter.

Terminata 3-2 la gara tra Fiorentina e Lazio nel girone d'andata, le aquilotte avevano subito una pesante sconfitta al Viola Park, in cui la doppietta della Goldoni non è bastata per ottenere punti utili: in quell'occasione aveva dato dimostrazione di poter competere con le migliori squadre della massima serie, infatti la Fiorentina era all'epoca seconda in classifica.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-1-2): Cetinja; Connolly, Eriksen, Baltrip-Reyes; Oliviero, Castiello, Eriksen, Zanoli; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Simonetti, D` Auria, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Fiskerstrand, Pedersen, Bonfantini, Tortelli, Longo, Janogy, Catena, Erzen, Snerle, Faerge, Curmark. A disposizione: Durante, Bettineschi, Breitner, Georgieva, Toniolo, Bredgaard, Bedini, Pastrenge, Mensuali, Filangeri. Allenatore: Sebastian De La Fuente.

La designazione arbitrale

Arbitro: Giovanni Castellano (sez. Nichelino)

Assistenti: Giuseppe Lipari - Marco Sicurello

IV ufficiale: Domenico Mascolo

Il live del match tra Lazio e Fiorentina