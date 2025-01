Tornano le "Borse Sportive” in memoria dell’ex Presidente Gian Chiarion Casoni

Grazie alla collaborazione tra la S.S. Lazio, Mizuno Italia e Lazio Family ritornano le Borse Sportive in memoria dell'ex Presidente della Lazio Gian Chiarion Casoni. Un atleta dell'U14 della Lazio per ciascuna sezione: calcio, pallavolo, pallanuoto, atletica leggera, nuoto e scacchi riceverà prima della partita tra Lazio e Fiorentina questa prestigiosa opportunità.

Grazie alla collaborazione tra la S.S. Lazio del Presidente Claudio Lotito, Mizuno Italia e Lazio Family, rappresentata dal Presidente Paolo Lenzi e dal Consigliere Marco Chiarion Casoni, un giovane atleta Under 14 di ciascuna delle sezioni Calcio, Pallavolo, Pallanuoto, Atletica Leggera, Nuoto e Scacchi, scelto dai propri dirigenti per essersi particolarmente distinto, riceverà una borsa di sport per la stagione in corso.



Ancora una volta, tutto il mondo Lazio ribadisce l’importanza dello sport giovanile come strumento essenziale di crescita e formazione delle nuove generazioni, promuovendo valori fondamentali come il lavoro di squadra, lo spirito di sacrificio e la lealtà.

Prima di Lazio-Fiorentina…

Prima della partita a bordo campo ci saranno i residenti di queste quattro sezioni della polisportiva che prenderanno un atleta per la borsa di studio.