Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali di Grassadonia e De La Fuente

Archiviata la vittoria contro il Napoli per 4-0, successo fondamentale per il cammino in campionato della squadra di Grassadonia, per la sedicesima giornata di Serie A le biancocelesti tornano in campo contro la Fiorentina, ospitando la Viola al Fersini di Formello alle 12:30.

A pochi minuti dal fischio d’inizio il tecnico della Lazio, Gianluca Grassadonia, e della Fiorentina, Sebastian De La Fuente, hanno diramato le formazioni ufficiali in vista del match.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-5-2): Cetinja; Reyes, Eriksen, Connolly, Le Bihan, Oliviero, Zanoli, Castiello, Piemonte, Goldoni, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Le undici titolari della Fiorentina

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand, Faerge, Pedersen, Tortelli, Erzen, Curmark, Snerle, Catena, Bonfantini, Longo, Janogy. Allenatore: Sebastiàn De La Fuente.