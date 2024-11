WOMEN LIVE | INTER-LAZIO 1-0 (30' Robustellini): altro rigore sbagliato per le biancocelesti

Dopo l'importante vittoria contro il Como per gli ottavi di finale di Coppa Italia e l'automatico passaggio del turno ai quarti, la Lazio vuole replicare contro l'Inter di Piovani. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15:00 all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per la nona giornata di campionato eBay. La Lazio attualmente occupa il settimo posto con solo sei punti in classifica, frutto di quattro sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria in Serie A contro il Sassuolo, per cui la squadra di Grassadonia è alla ricerca di punti per avanzare in classifica e per concretizzare il duro lavoro svolto in allenamento. Fino ad oggi le biancocelesti hanno dimostrato di essere all'altezza della massima serie, nonostante i punti in classifica non rispecchino il reale valore di questa squadra. Il match contro le nerazzurre sarà decisivo per fare risultato e concretizzare l'entusiasmo nato dal clamoroso successo in Coppa Italia contro le lariane, vinto 7-2. Dal canto suo l'Inter è al quarto posto, superato nella giornata di ieri dalla Roma grazie alla vittoria casalinga contro la Fiorentina, la squadra di Piovani scenderà in campo con la fame di rimanere tra le prime posizioni.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Cetinja; D`Auria, Connolly, Baltrip-Reyes; Oliviero, Castiello, Eriksen, Simonetti, Zanoli; Visentin, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Belloumou, Kajan, Yang, Moraca, Colombo, Pittaccio, Goldoni. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir, Bowen, Milinkovic, Andrés, Robustellini, Magull, Pedersen, Csiszàr, Serturini, Wullaert, Cambiaghi. A disposizione: Piazza, Martinelli, Santi, Bugeja, Pavan, Polli, Karchouni, Merlo, Fördős, Detruyer, Fadda. Allenatore: Gianpiero Piovani.

