WOMEN | Serie A, Inter-Lazio: le formazioni ufficiali

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Inter-Lazio, gara valevole per la nona giornata di campionato. Le nerazzurre di Piovani ospiteranno le ragazze di Grassadonia all'Arena Civica Gianni Brera e scenderanno in campo alle ore 15:00. L'Inter è reduce dalla prima sconfitta in campionato contro la Fiorentina nella scorsa giornata, momentaneamente al quarto posto con quindici lunghezze la squadra di Piovani cercherà di accorciare le distanze con la Roma, attualmente terza in classifica grazie all'ultima vittoria casalinga contro la Viola. La Lazio riparte invece dall'ottima prestazione realizzata in casa contro il Como, vinta 7-2 agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel frattempo i tecnici delle rispettive squadre hanno diramato le formazioni ufficiali per Lazio-Como, di seguito le scelte dei due allenatori.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-5-2): Cetinja; D`Auria, Connolly, Baltrip-Reyes; Oliviero, Castiello, Eriksen, Simonetti, Zanoli; Visentin, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Belloumou, Kajan, Yang, Moraca, Colombo, Pittaccio, Goldoni. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Le undici titolari dell'Inter

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir, Bowen, Milinkovic, Andrés, Robustellini, Magull, Pedersen, Csiszàr, Serturini, Wullaert, Cambiaghi. A disposizione: Piazza, Martinelli, Santi, Bugeja, Pavan, Polli, Karchouni, Merlo, Fördős, Detruyer, Fadda. Allenatore: Gianpiero Piovani.