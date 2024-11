I convocati di mister Baroni per l'impegno con il Monza

Mancano poche ore al match tra Monza e Lazio, con il calcio d'inizio fissato alle 18:00 all'U-Power Stadium di Monza. La sfida si prospetta insidiosa per i biancocelesti di Marco Baroni, reduci dalle fatiche europee di giovedì contro il Porto, e alle prese con una squadra in crescita sotto la guida dell'ex Alessandro Nesta. Il Monza infatti, sta dando filo da torcere alle big del campionato, puntando su un gioco difensivo che rende le partite “sporche” e limita le iniziative avversarie. In questo modo, con ripartenza di qualità, sono arrivati i preziosi pareggi casalinghi con Inter e Roma. Complice un inizio di stagione difficile, i brianzoli sono già a caccia di punti preziosi per la salvezza e faranno affidamento sul sostegno dei propri tifosi. La Lazio, d'altra parte, dovrà fare a meno di Castrovilli, che resterà fuori per almeno 40 giorni dopo l'operazione al ginocchio, e di Patric, ancora fermo per le noie muscolari che lo hanno tenuto ai box negli ultimi due incontri.

La Lazio sul proprio sito ufficiale attraverso un comunicato ha diramato la lista dei convocati scelti da Mister Marco Baroni per la sfida di questa sera.

