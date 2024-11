PRIMAVERA | LIVE Lazio-Cremonese 3-0 (Ferrari 38', Petta 53', Serra 58')

È tutto pronto dallo Stadio Mirko Fersini per questa 11° giornata di campionato Primavera che sarà teatro della sfida tra Lazio e Cremonese. La squadra di Sanderra si trova al 2° posto in classifica con 19 punti a pari merito di Milan e Sassuolo, mentre i grigiorossi della Cremonese contano 12 punti e si trovano al 12° posto in classifica.

Lazio-Cremonese: le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Renzetti; Zazza; Bordon, Petta; Ferrari, Di Tommaso, Pinelli, Munoz, Milani; Serra, Sulejmani. A disp.: Bosi, Cipriani, Nazzaro, Gelli, D'Agostini, Bordoni, Farcomeni, Balde, Bigotti, Marinaj, Labranca. All.: Stefano Sanderra

CREMONESE: Malovec; Nahrudnyy, Lottici Tessadri, Ragnoli Galli, Gabbiani, Tosi, Lordkipanidze, Cantaboni, pavesi, Zilio, Bassi. A disp.: Sayaih, Cuka, Duca, Lucchini, Marino, Achi, Tavares Roache, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo Beata. All.: Elia Pavesi

Arbitro: Mario Picardi (sez. Viareggio)

Assistenti: Giuseppe Romaniello - Giovanni Ciannarella

Il live della partita