Stagione finita per l'ex capitano dell'Inter, Mauro Icardi

Mauro Icardi è stato vittima di un infortunio molto serio che mette fine anzitempo alla sua stagione. L'attaccante argentino ha subito un danno al ginocchio destro durante la partita di UEFA Europa League tra Galatasaray e Tottenham. A seguito di una rotazione innaturale, Icardi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e un danno al menisco, un infortunio che richiederà un intervento chirurgico e una lunga riabilitazione. Il giocatore è stato subito soccorso e portato fuori in barella, visibilmente distrutto dal dolore e dalla consapevolezza della gravità della situazione.

Infortunio Icardi

L'infortunio è stato confermato dal club turco con un comunicato ufficiale in cui si parlava di "rottura e danno al menisco del legamento crociato anteriore del ginocchio destro". Dopo aver ricevuto le prime cure, Icardi è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha confermato l'entità del danno. La notizia ha gettato nello sconforto l'attaccante e i tifosi del Galatasaray, che dovranno fare a meno di uno degli uomini chiave per il resto della stagione.

Stop per Icardi

Questo infortunio arriva in un momento particolarmente sfortunato per Icardi, che aveva iniziato la stagione con buone prestazioni, confermandosi protagonista nell'attacco del Galatasaray. La sua assenza avrà un impatto significativo sulla squadra, che dovrà fare i conti con una lunga e difficile riabilitazione. La tempistica per il suo ritorno in campo potrebbe variare, ma si prevede un periodo di stop che potrebbe durare dai sei agli otto mesi.