Europa League, scontri a Amsterdam dopo Ajax-Maccabi

Come riportato da SkyTg24, gli scontri sono scoppiati a Amsterdam dopo la vittoria dell’Ajax per 5-0 contro il Maccabi Tel-Aviv in Europa League. Dieci tifosi israeliani sono stati feriti in un’aggressione da una folla, accusata di avere legami filo-palestinesi, secondo quanto riportato dai media israeliani. La polizia ha arrestato 57 persone e scortato i tifosi israeliani al sicuro.

Depositphotos

Netanyahu: “Attacco antisemita premeditato”

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito l’aggressione come un “attacco antisemita premeditato” e ha chiesto un intervento deciso da parte delle forze di sicurezza olandesi. In seguito, ha ordinato l’invio di due aerei di soccorso per riportare i tifosi feriti in Israele, esprimendo la massima serietà per l’incidente.

Aggressori con bandiere palestinesi: il web diffonde video

Diversi video pubblicati sui social mostrano il momento dell’attacco, in cui un gruppo di persone, con il volto coperto e bandiere palestinesi, ha aggredito i tifosi del Maccabi Tel-Aviv. Le forze di polizia locali sono intervenute prontamente, proteggendo i tifosi israeliani e garantendo il loro trasferimento in sicurezza al loro hotel.

Le autorità olandesi reagiscono: decine di arresti

Le forze dell’ordine olandesi hanno arrestato 57 persone in relazione agli scontri e hanno avviato un’indagine sull’incidente. Le autorità locali hanno dichiarato che si stanno adottando misure per perseguire i responsabili e prevenire simili violenze in futuro.