Coppa Italia Live | Bologna-Lazio 1-0: Castro la sblocca

Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia: segui il live tra Bologna e Lazio

Ginevra Sforza /

La Lazio torna al Dall'Ara dopo quasi un anno, quando quello stadio fu teatro di scena della pesantissima manita per 5-0, subita dalla squadra allora guidata ancora da Marco Baroni. Oggi i biancocelesti tornano a Bologna questa volta per affrontare la squadra di Vincenzo Italiano in Coppa Italia. L'obiettivo è chiaro: conquistare il pass per le semifinali e salvare almeno in parte una stagione complicata. Un successo permetterebbe a Zaccagni e soci di continuare a sognare un posto in Europa.

Le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Rossi - Ceccon

IV Uomo: Piccinini

VAR: Paterna

AVAR: Paganessi

Il live del match tra Bologna e Lazio

  • 36'
    whistle
    Share Link

    Occasione Lazio

    Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Maldini sfiora la rete del pareggio, negata da Skorupski che devia in angolo

  • 29'
    whistle
    Share Link

    Gol del Bologna

    Castro porta in vantaggio il Bologna su colpo di testa nato sugli sviluppi di un calcio d'angolo

  • 27'
    whistle
    Share Link

    Check over

    Nulla per Chiffi, confermata la valutazione di campo

  • 27'
    whistle
    Share Link

    Chiffi grazia Ferguson

    Prolungata trattenuta di Ferguson che cerca di contenere Dele-Bashiru, scappato via da solo e tu per tu con Skorupski. Il centrocampista cade al limite dall'area, ma per Chiffi non c'è nulla. Pochi istanti dopo c'è un check per valutare un possibile cartellino rosso

  • 15'
    whistle
    Share Link

    Traversa di Cambiaghi

    Primo miracolo di Provedel su un tiro di Cambiaghi, sulla ribattuta l'attaccante centra in pieno la traversa grazie anche alla deviazione di Gila, ma Chiffi ferma tutto per un fallo a centroarea di Castro

  • 11'
    whistle
    Share Link

    Ci prova Isaksen

    La Lazio risponde con Isaksen che tenta una diagonale, ma la sfera finisce sul fondo

  • 8'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Gila per un fallo ai danni di Ferguson

  • 5'
    match_started
    Share Link

    Bologna in fiducia già dai primi minuti

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Fischio d'inizio

    Inizia la sfida valida per i quarti di Coppa Italia tra Bologna e Lazio: primo possesso palla per gli ospiti

