Coppa Italia Live | Bologna-Lazio 1-0: Castro la sblocca
Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia: segui il live tra Bologna e Lazio
La Lazio torna al Dall'Ara dopo quasi un anno, quando quello stadio fu teatro di scena della pesantissima manita per 5-0, subita dalla squadra allora guidata ancora da Marco Baroni. Oggi i biancocelesti tornano a Bologna questa volta per affrontare la squadra di Vincenzo Italiano in Coppa Italia. L'obiettivo è chiaro: conquistare il pass per le semifinali e salvare almeno in parte una stagione complicata. Un successo permetterebbe a Zaccagni e soci di continuare a sognare un posto in Europa.
Le formazioni ufficiali
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Rossi - Ceccon
IV Uomo: Piccinini
VAR: Paterna
AVAR: Paganessi
Il live del match tra Bologna e Lazio
-
36'
Occasione Lazio
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Maldini sfiora la rete del pareggio, negata da Skorupski che devia in angolo
-
29'
Gol del Bologna
Castro porta in vantaggio il Bologna su colpo di testa nato sugli sviluppi di un calcio d'angolo
-
27'
Check over
Nulla per Chiffi, confermata la valutazione di campo
-
27'
Chiffi grazia Ferguson
Prolungata trattenuta di Ferguson che cerca di contenere Dele-Bashiru, scappato via da solo e tu per tu con Skorupski. Il centrocampista cade al limite dall'area, ma per Chiffi non c'è nulla. Pochi istanti dopo c'è un check per valutare un possibile cartellino rosso
-
15'
Traversa di Cambiaghi
Primo miracolo di Provedel su un tiro di Cambiaghi, sulla ribattuta l'attaccante centra in pieno la traversa grazie anche alla deviazione di Gila, ma Chiffi ferma tutto per un fallo a centroarea di Castro
-
11'
Ci prova Isaksen
La Lazio risponde con Isaksen che tenta una diagonale, ma la sfera finisce sul fondo
-
8'
Cartellino giallo
Ammonito Gila per un fallo ai danni di Ferguson
-
5'
Bologna in fiducia già dai primi minuti
-
1'
Fischio d'inizio
Inizia la sfida valida per i quarti di Coppa Italia tra Bologna e Lazio: primo possesso palla per gli ospiti