Coppa Italia Live | Bologna-Lazio 1-0: Castro la sblocca

La Lazio torna al Dall'Ara dopo quasi un anno, quando quello stadio fu teatro di scena della pesantissima manita per 5-0, subita dalla squadra allora guidata ancora da Marco Baroni. Oggi i biancocelesti tornano a Bologna questa volta per affrontare la squadra di Vincenzo Italiano in Coppa Italia. L'obiettivo è chiaro: conquistare il pass per le semifinali e salvare almeno in parte una stagione complicata. Un successo permetterebbe a Zaccagni e soci di continuare a sognare un posto in Europa.

Le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Rossi - Ceccon

IV Uomo: Piccinini

VAR: Paterna

AVAR: Paganessi

Il live del match tra Bologna e Lazio