Hernanes, il retroscena su Lotito: "Disse cose ai giornali che..."

Il Profeta Hernanes si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Fanpage.it, in cui ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera: dagli inizi in Brasile, all’avventura alla Lazio, fino alle sue esperienze con Inter e Juventus. Nel corso dell’intervista, l’ex calciatore biancoceleste, oltre a ricordare i momenti straordinari vissuti con la maglia laziale, ha anche svelato un retroscena che riguarda l’attuale presidente della Lazio Claudio Lotito.

Hernanes ai microfoni di Fanpage

Non ho mai mai avuto problemi con nessuno e mi sono sempre concentrato solo su me stesso, cercando di migliorare il mio lavorare ed essere migliore. Non potevo perdere tempo dietro ad altre cose. L'unico episodio riguarda Lotito: dopo che ero andato via, alcune dichiarazioni lette sui giornali mi avevano lasciato una sensazione negativa. Ma niente di più.

Sul periodo vissuto alla Lazio

Quelli sono stati anni straordinari. Ricordo Maurizio Manzini, che mi accompagnava ovunque nei primi giorni. Non parlavo italiano, ma la sua presenza la ricordo. Il clima, il calore dei tifosi e l'atmosfera che ho vissuto hanno superato le mie aspettative. Con la Lazio sono cresciuto diventando quasi un attaccante, ho realizzato tanti gol.

Come Hernanes viveva la città