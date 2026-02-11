Cristina Mezzaroma verso un nuovo ruolo, possibile addio alla Fondazione
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
L’edizione odierna de Il Messaggero riporta un cambiamento nell'assetto interno della società biancoceleste. Cristina Mezzaroma, moglie di Claudio Lotito, avrebbe lasciato il ruolo di presidentessa della Fondazione S.S. Lazio. Per lei sarebbe già pronto un nuovo incarico da ricoprire all'interno del club.