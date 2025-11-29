13° Serie A Live | Milan-Lazio 1-0: check in corso per un possibile rigore per i biancocelesti
Il live del match tra Milan e Lazio, valevole per la tredicesima giornata di Serie A
Tutto pronto allo Stadio Meazza per la tredicesima giornata di Serie A, dove la Lazio farà visita al Milan di Massimiliano Allegri per il primo dei due impegni che li vedrà affrontarsi. Con il fischio d'inizio in programma alle ore 20:45, i biancocelesti si preparano a una trasferta estremamente delicata, reduci dall'ennesimo infortunio, quello di Danilo Cataldi, che vede per la prima volta dall'inizio stagione Vecino partire dal 1'.
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Massimiliano Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari)
Assistenti: Vecchi - Yoshikawa
IV ufficiale: Zufferli
V.A.R.: Di Paolo
A.V.A.R.: Paterna
-
95'
Possibile rigore per la Lazio
Braccio largo di Pavlovic in area di rigore avversaria. Collu va a rivederlo
-
89'
Cartellino giallo
Ammonito Ricci
-
89'
Recupero secondo tempo
Cinque minuti di recupero per il secondo tempo
-
85'
Sostituzione Lazio
OUT Basic e Pellegrini IN Noslin e Nuno Tavares
-
84'
Tenta Basic
Basic sfrutta la palla persa dal Milan, e tenta la conclusione da fuori area, Maignan s fa trovare pronto
-
82'
Cambio Milan
OUT Nkunku IN Ricci
-
81'
Occasione Milan
Altra occasione insidiosa di Leao, ma Provedel nega la rete
-
73'
Cartellino giallo
Ammonito Romagnoli per un fallo ai danni di Saelemaekers
-
70'
Chance per la Lazio
Occasione con Castellanos, che ruba il tempo a Pavlovic, ma non centra la porta del Milan
-
69'
Cambio per la Lazio
IN Pedro OUT Isaksen
-
65'
Sostituzione Milan
IN Loftus Cheek OUT Fofana
-
64'
Cartellino giallo
Ammonito Gabbia per un fallo ai danni di Castellanos
-
63'
Grande parata di Provedel
Ancora Leao pericoloso, ma Provedel questa volta nega il raddoppio ai rossoneri
-
61'
Doppio cambio per la Lazio
IN Dele-Bashiru e Castellanos OUT Vecino e Dia
-
59'
Occasione Lazio
La Lazio riparte dopo un errore di Fofana, vicino alla porta avversaria, Isaksen colpisce da fuori area, conclusione troppo alta
-
57'
Cartellino giallo
Ammonito Pellegrini
-
54'
Il Milan prende fiducia
Diagonale di Fofana pericolassimo, conclusione fuori
-
51'
Goal del Milan
Rossoneri in vantaggio con Leao: grande assist di Tomori in mezzo per il numero 10 rossonero, che non sbaglia sottoporta
-
48'
Occasione Lazio
Su iniziativa di Isaksen che fornisce un assist a Zaccagni: il capitano viene ostacolato da Tomori e il Milan si salva
-
45'
Inizio secondo tempo
Inizia la ripresa tra Milan e Lazio
-
46'
Fine primo tempo
Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco tra Milan e Lazio
-
45'
Recupero primo tempo
Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara
-
43'
Contrasto tra Basic e Saelemaekers
Basic a terra per un contrasto di gioco con Saelemaekers
-
42'
Occasione Milan
Prima vera occasione del Milan con Tomori
-
41'
Problemi per Bartesaghi
Fastidio al flessore destro per Bartesaghi
-
32'
Problemi per Zaccagni
Il Capitano a terra: lo staff medico biancoceleste entra immediatamente in campo per capire le condizioni di Zaccagni
-
31'
Lazio a un passo dal goal
Super giocata di Zaccagni, il capitano tenta un tiro ma trova i guantoni di Maignan, ancora una volta provvidenziale
-
24'
Cartellino giallo
Prima ammonizione del match: sul taccuino del direttore di gara è finito Tomori per un fallo ai danni di Zaccagni
-
16'
Lazio ancora pericolosa
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva un colpo di testa di Marusic semplice per Maignan che blocca senza difficoltà e fa ripartire il Milan
-
1'
Clamoroso salvtaggio di Mainan
Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Maignan interviene clamorosamente su un coppo di testa pericolassimo di Mario Gila
-
1'
Inizia il match!
Al via alla 13° giornata di Serie A, per cui Milan e Lazio scenderanno in campo alle ore 20:45. Danno inizio al match i biancocelesti
-
1'
Minuto di silenzio
Squadre in campo, raccolte per un minuto di silenzio per la scomparsa di Lorenzo Buffon, storico portiere rossonero