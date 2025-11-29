LIVE

13° Serie A Live | Milan-Lazio 1-0: check in corso per un possibile rigore per i biancocelesti

Il live del match tra Milan e Lazio, valevole per la tredicesima giornata di Serie A

Ginevra Sforza /

Il live del match tra Milan e Lazio, valevole per la tredicesima giornata di Serie A

Ginevra Sforza /

Tutto pronto allo Stadio Meazza per la tredicesima giornata di Serie A, dove la Lazio farà visita al Milan di Massimiliano Allegri per il primo dei due impegni che li vedrà affrontarsi. Con il fischio d'inizio in programma alle ore 20:45, i biancocelesti si preparano a una trasferta estremamente delicata, reduci dall'ennesimo infortunio, quello di Danilo Cataldi, che vede per la prima volta dall'inizio stagione Vecino partire dal 1'.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari)

Assistenti: Vecchi - Yoshikawa 

IV ufficiale: Zufferli

V.A.R.: Di Paolo

A.V.A.R.: Paterna

Il live del match tra Milan e Lazio

  • 95'
    whistle
    Share Link

    Possibile rigore per la Lazio

    Braccio largo di Pavlovic in area di rigore avversaria. Collu va a rivederlo 

  • 89'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Ricci

  • 89'
    whistle
    Share Link

    Recupero secondo tempo

    Cinque minuti di recupero per il secondo tempo

  • 85'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    OUT Basic e Pellegrini IN Noslin e Nuno Tavares

  • 84'
    whistle
    Share Link

    Tenta Basic

    Basic sfrutta la palla persa dal Milan, e tenta la conclusione da fuori area, Maignan s fa trovare pronto

  • 82'
    substitution
    Share Link

    Cambio Milan

    OUT Nkunku IN Ricci

  • 81'
    whistle
    Share Link

    Occasione Milan

    Altra occasione insidiosa di Leao, ma Provedel nega la rete

  • 73'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Romagnoli per un fallo ai danni di Saelemaekers

  • 70'
    whistle
    Share Link

    Chance per la Lazio

    Occasione con Castellanos, che ruba il tempo a Pavlovic, ma non centra la porta del Milan

  • 69'
    substitution
    Share Link

    Cambio per la Lazio

    IN Pedro OUT Isaksen

  • 65'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Milan

    IN Loftus Cheek OUT Fofana

  • 64'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Gabbia per un fallo ai danni di Castellanos

  • 63'
    whistle
    Share Link

    Grande parata di Provedel

    Ancora Leao pericoloso, ma Provedel questa volta nega il raddoppio ai rossoneri

  • 61'
    substitution
    Share Link

    Doppio cambio per la Lazio

    IN Dele-Bashiru e Castellanos OUT Vecino e Dia

  • 59'
    whistle
    Share Link

    Occasione Lazio

    La Lazio riparte dopo un errore di Fofana, vicino alla porta avversaria, Isaksen colpisce da fuori area, conclusione troppo alta

  • 57'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Pellegrini

  • 54'
    whistle
    Share Link

    Il Milan prende fiducia

    Diagonale di Fofana pericolassimo, conclusione fuori

  • 51'
    whistle
    Share Link

    Goal del Milan

    Rossoneri in vantaggio con Leao: grande assist di Tomori in mezzo per il numero 10 rossonero, che non sbaglia sottoporta 

  • 48'
    whistle
    Share Link

    Occasione Lazio

    Su iniziativa di Isaksen che fornisce un assist a Zaccagni: il capitano viene ostacolato da Tomori e il Milan si salva

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Inizio secondo tempo

    Inizia la ripresa tra Milan e Lazio

  • 46'
    whistle
    Share Link

    Fine primo tempo

    Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco tra Milan e Lazio

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Recupero primo tempo

    Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara

  • 43'
    whistle
    Share Link

    Contrasto tra Basic e Saelemaekers

    Basic a terra per un contrasto di gioco con Saelemaekers

  • 42'
    whistle
    Share Link

    Occasione Milan

    Prima vera occasione del Milan con Tomori

  • 41'
    whistle
    Share Link

    Problemi per Bartesaghi

    Fastidio al flessore destro per Bartesaghi

  • 32'
    whistle
    Share Link

    Problemi per Zaccagni

    Il Capitano a terra: lo staff medico biancoceleste entra immediatamente in campo per capire le condizioni di Zaccagni

     

  • 31'
    whistle
    Share Link

    Lazio a un passo dal goal

    Super giocata di Zaccagni, il capitano tenta un tiro ma trova i guantoni di Maignan, ancora una volta provvidenziale

  • 24'
    yellow_card
    Share Link

    Cartellino giallo

    Prima ammonizione del match: sul taccuino del direttore di gara è finito Tomori per un fallo ai danni di Zaccagni

  • 16'
    match_started
    Share Link

    Lazio ancora pericolosa

    Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva un colpo di testa di Marusic semplice per Maignan che blocca senza difficoltà e fa ripartire il Milan

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Clamoroso salvtaggio di Mainan

    Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Maignan interviene clamorosamente su un coppo di testa pericolassimo di Mario Gila

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia il match!

    Al via alla 13° giornata di Serie A, per cui Milan e Lazio scenderanno in campo alle ore 20:45. Danno inizio al match i biancocelesti

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Minuto di silenzio

    Squadre in campo, raccolte per un minuto di silenzio per la scomparsa di Lorenzo Buffon, storico portiere rossonero

Milan-Lazio, Tare nel pre: "La Lazio fa parte del mio cuore. È una signora squadra"
Milan-Lazio, un ex biancoceleste presente a San Siro: ecco di chi si tratta