Milan-Lazio, un ex biancoceleste presente a San Siro: ecco di chi si tratta

Un ex calciatore del club biancoceleste si è recato a San Siro per seguire l'incontro Milan-Lazio, ecco di chi si tratta

Michelle De Angelis /
Foto di Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
Stasera le aquile sono impegnate in una grande sfida, infatti, al momento la formazione guidata dal Comandante Maurizio Sarri sta sfidando la squadra rossonera a Milano. A sostenere la Lazio è presente anche un ex biancoceleste.

Milan-Lazio: un ex aquila presente a San Siro 

Stasera Luis Alberto, leggenda del club biancoceleste e ancora presente nel cuore di tutti i tifosi laziali, si è recato allo stadio di San Siro per seguire l'incontro tra la Lazio e il Milan. Non è la prima che un ex aquila continua a seguire le partite della sua vecchia squadra, segno di un legame ancora indissolubile.

Milan-Lazio: la formazione ufficiale 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Pellegrini, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

