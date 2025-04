Primavera Live | Juventus-Lazio 1-3: grande vittoria per i biancocelesti

Dopo il pareggio casalingo contro l'Empoli, la Lazio fa visita alla Juventus di Francesco Magnanelli, attualmente quinta in classifica, nella sfida valevole per la 34° giornata di Campionato Primavera 1. Il sogno playoff per i ragazzi di Sergio Pirozzi è ancora vivo con la sesta casella, attualmente occupata dall'Hellas Verona, che dista solo due punti. Alla Lazio servirà un risultato a Torino per accorciare e chiudere quanto prima il gap.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS: Marcu; Boufandar, Ripani, Ventre, Crapisto, Vacca, Verde, Montero Benia, Pagnucco, Biliboc, Finocchiaro.

A disp.: Huli, Nisci, Martinez Crous, Pugno, Sosna, Keutgen, Rizzo, Ngana, Djahl, Merola, Lopez Comellas.

All.: Francesco Magnanelli

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, F. Bordon, Bordoni, Milani; Di Tommaso, F. Bordon, Nazzaro; Serra, D'Agostino, Farcomeni.

A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Gelli, Munoz, Cuzzarella, Sulejmani, Marinaj, Battisti, Ciucci, Karsenty.

All.: Sergio Pirozzi

Il live di Juventus-Lazio Primavera