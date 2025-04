Serie A: Como ormai salvo, Lecce spettro zona retrocessione

È iniziata un'anomala 33° giornata di Serie A ENILIVE con tante gare spalmate in questo week-end tra Pasqua e Pasquetta. Week-end questo che può regalare sorprese vista una classifica cortissima come non succedeva ormai da tanto tempo. La prima partita del sabato ha regalato un risultato che può rivelarsi determinante per il prosieguo delle due squadre.

Lecce-Como: 0-3

È allo Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero, che si è disputata la prima gara della 33° giornata di Serie A con il Lecce che ha ospitato il Como di Cesc Fabregas. I lariani rifilano ben tre gol alla squadra di Giampaolo con Diao che pensa ad aprire le marcature nel primo tempo, mentre Goldaniga prima (84') e lo stesso Diao poi (90+1') chiudono la pratica nei minuti finali di gara.

La classifica

Il Como di Cesc Fabregas può praticamente festeggiare la permanenza nella massima serie con un bottino di 39 punti che la proiettano momentaneamente al 13° posto in classifica. Rimane, invece, inguaiato il Lecce fermo a 26 lunghezze, che è costretto ad attenzionare da vicino lo scontro salvezza Empoli-Venezia, entrambe appaiate con 2 punti, in quanto in caso di vittoria di una delle due squadre si vedrebbe scavalcare e finire in zona retrocessione.