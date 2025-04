Il messaggio di Castellanos: "Il calcio è così. Mi dispiace tantissimo…"

Resta forte la delusione per la mancata qualificazione alle semifinali di Europa League 2024/25 con la Lazio che le ha sfiorate andando vicina ad un'emozionante rimonta salvo poi lasciarsela sfuggire alla lotteria dei calci di rigore. Contro il Bodø Glimt i biancocelesti hanno impiegato tantissime energie fisiche ma soprattutto mentali ed alla fine hanno dovuto anche masticare amaro, ma adesso servirà tirare fuori tutte le scorte rimaste per le ultime sei partite di campionato per rigiocarsi le proprie chance in Europa anche il prossimo anno. Contro il Bodø la sorte ha giocato un brutto scherzo al Taty Castellanos che è passato dalla luce al buio nel corso della partita segnando l'iniziale 1-0, ma fallendo il rigore decisivo che ha condannato la Lazio.

Il messaggio di Castellanos

Proprio il Taty Castellanos ha voluto commentare sul proprio profilo Instagram l'eliminazione dall'Europa League, lui che è stato costretto a rimanere in campo per tutti e 120' i minuti nonostante non fosse al top della condizione e giocando tutti i supplementari zoppicando.

Questo il messaggio affidato ai social dal Taty:

Sono orgoglioso della squadra e di tutte i laziali che ci hanno sostenuto in questa coppa. Abbiamo lasciato tutto in campo per 120 minuti e mi dispiace tantissimo non aver conseguito questa qualificazione. I rigori sono una lotteria; il calcio è così, ha cose come questa che alla fine sono difficili da digerire. Rialziamoci e continuiamo a lavorare per queste 6 finali che restano e lasciamo la Lazio come merita.



💙🤍 Forza Lazio sempre!

Il post su Instagram