Ferrajolo: "Lotito-tifoseria? Non capisco l'indifferenza degli organi calcistici"
Luigi Ferrajolo, giornalista Sport ed ex presidente dell'USSI ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Tempo riguardo il rapporto tra Lotito e i tifosi
Luigi Ferrajolo, giornalista Sport ed ex presidente dell'USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Tempo riguardo il rapporto tra Lotito e il popolo laziale.
L'intervento di Ferrajolo a Il Tempo
Dopo una contestazione di queste dimensioni qualsiasi presidente avrebbe preso la valigia e se ne sarebbe andato. Non vedo una ragione valida per restare contro la volontà di tutti. Non capisco perché tutto venga vissuto nell'indifferenza degli organi calcistici. Una società come la Lazio non può arrivare all'inizio del campionato in queste condizioni senza che nessuno intervenga. È un vulnus per il calcio italiano.
Mi aspetto un'iniziativa delle istituzioni calcistiche e del ministro dello Sport. Bisognerebbe provare a convincere Lotito a fare un passo indietro oppure favorire un dialogo con la tifoseria.
È un muro contro muro. Non capisco che senso abbia fare il presidente di una squadra contro i propri tifosi. Il tifo è una parte fondamentale di un club e non può essere ignorato.
Se questa situazione dovesse durare, i danni sarebbero pesanti. Una svolta, invece, che passi da un compromesso, da un cambio di proprietà o da un passo indietro di Lotito, permetterebbe alla Lazio di ripartire. Continuare così, con un presidente contro tutti, alla lunga può solo fare male.