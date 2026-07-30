Ferrajolo: "Lotito-tifoseria? Non capisco l'indifferenza degli organi calcistici"

Luigi Ferrajolo, giornalista Sport ed ex presidente dell'USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Tempo riguardo il rapporto tra Lotito e il popolo laziale.

Dopo una contestazione di queste dimensioni qualsiasi presidente avrebbe preso la valigia e se ne sarebbe andato. Non vedo una ragione valida per restare contro la volontà di tutti. Non capisco perché tutto venga vissuto nell'indifferenza degli organi calcistici. Una società come la Lazio non può arrivare all'inizio del campionato in queste condizioni senza che nessuno intervenga. È un vulnus per il calcio italiano.